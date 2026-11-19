Новый ректор Бакинского государственного университета Малейка Аббасзаде представлена коллективу вуза. Об этом написал министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что Малейка Аббасзаде выделяется значимой деятельностью в сфере образования.

«Уверен, что богатый управленческий опыт Малейки ханум, ее вклад в развитие нашего образования и профессиональная деятельность сыграют важную роль на предстоящем этапе развития БГУ», - написал Э. Амруллаев.

Он пожелал ей успехов в новой должности, а также поблагодарил Эльчина Бабаева за деятельность в период руководства университетом и вклад в развитие БГУ.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльчина Сафарали оглу Бабаева от должности ректора Бакинского государственного университета. Другим распоряжением главы государства ректором БГУ назначена Малейка Мехди гызы Аббасзаде. Ильхам Алиев также подписал распоряжение об освобождении Малейки Аббасзаде от должности председателя Правления Государственного экзаменационного центра.

Эльчин Бабаев был назначен ректором Бакинского государственного университета 11 марта 2019 года.

Малейка Аббасзаде с 2024 года исполняла обязанности председателя Правления Государственного экзаменационного центра. В 2016-2024 годах она была председателем Совета директоров ГЭЦ, в 2000-2016 годах возглавляла Государственную комиссию по приему студентов (ТГДК).