Арье Гут: Курс Армении на сближение с Израилем обусловлен желанием подорвать израильско-азербайджанское сотрудничество

На днях армянские СМИ, ссылаясь на заявление сопредседателя международного общественного форума «Израиль-Армения» Александра Цинкера, сообщили, что в израильском городе Петах-Тиква появится мемориал жертвам «геноцида армян», и что местные власти уже дали на это официальное разрешение, пишет израильский эксперт и аналитик в области международных отношений Арье Гут.

«Спустя две недели после того, как Армения официально заявила о своем намерении открыть посольство в Израиле, новость о мемориале жертвам «геноцида» трудно отнести к разряду неожиданных. Скажу больше: она является очередным подтверждением заметной активизации усилий официального Еревана и армянской диаспоры Израиля, стремящихся поднять отношения с Еврейским государством на качественно более высокий и уровень», - отметил он.

По его мнению, важно отметить, что представители армянской диаспоры в Израиле, а также ее многочисленные и влиятельные лоббисты уже без малого двадцать лет стремятся ввести в израильский политический дискурс вопросы, в той или иной степени связанные с признанием так называемого «геноцида армянского народа». Их главный аргумент - Израиль, народ которого пережил в годы Второй мировой войны Катастрофу европейского еврейства, не может не понимать гуманистическую важность такого шага.

«Тот факт, что Израиль до сих пор не идет навстречу Армении, отказываясь признавать геноцидом события, разыгравшиеся в восточной части Османской Турции свыше ста лет назад, вызван, во-первых, позицией израильского руководства, не желающего обострять отношения с Турцией (до 2010 года) и Азербайджаном (по сегодняшний день), а, во-вторых, вызывающим искреннее уважение единством 70-тысячной израильской общины выходцев из Азербайджана в вопросе недопущения такого шага и поддержкой сторонников союза между нашими странами в правительстве, парламенте и муниципальных структурах Израиля»,- отметил он.

Арье Гут отметил, что в создавшейся ситуации важно понимать, что провозглашенный Арменией курс на сближение с Израилем на самом деле обусловлен конкретными политическими и дипломатическими шагами, цель которых – ослабить израильско-азербайджанское стратегическое партнерство и, по возможности, подорвать сотрудничество между нашими государствами.

«В этой связи задача остановить этот опасный процесс, инициатором и проводником которого является армянская диаспора Израиля, становится не только очевидной, но и первоочередной. Вопрос о том, кто именно должен сделать это, у меня лично не вызывает ни малейших сомнений - свое слово должна сказать община выходцев из Азербайджана, те самые 70 тысяч человек, которым небезразлична судьба их исторической родины, которые всем сердцем и искренне радуются успехам Азербайджана, поддерживают его борьбу и сопереживают его боль.

Я убежден, что, как и раньше, эффективно противостоять планам армянской диаспоры должна Международная ассоциация «АзИз», название которой стало за двенадцать лет существования этой структуры своеобразным брендом, символом сплоченности и единства выходцев из Азербайджана»,- отметил он.

Эксперт считает, что настоящая проблема заключается в том, что от «АзИз» сегодня осталось, практически, только название, и, как следствие, община выходцев из Азербайджана, для которой в 2007 году «АзИз» стал общим домом, сегодня расколота на отдельные группы и товарищества, лишена руководства, погрязла в склоках, разделена на «лояльных» и «нелояльных» активистов и, главное, утратила желание и способность объединяться не ради показушных мероприятий и раздачи смехотворных титулов, а во имя настоящей цели.

«На фоне заметной активизации армянской диаспоры, которая все увереннее вступает в диалог с представителями всех политических партий и общественных структур, проводя при этом на страницах различных израильских СМИ агрессивную антиазербайджанскую пропаганду, я считаю такой целью немедленное проведение съезда всех организаций и объединение выходцев из Азербайджана в единую, мощную, признаваемую всем израильским политическим сообществом структуру, способную решать повседневные практические задачи и лоббировать на самом высоком уровне государственные интересы Азербайджанской Республики в Израиле и в странах, считающих Еврейское Государство своим союзником.

Этот съезд и последующее объединение нашей общины крайне важны. Организаторы банкетов, устраиваемых в Баку в честь руководства «АзИз», должны знать: в Израиле азербайджанская диаспора давно уже сдала свои позиции, практически, ни на что не влияет и потому нуждается в срочном капитальном ремонте», - отметил он.

По его мнению, нужна сплоченная команда профессионалов, качественная политическая, организационная и медийная работа, образованные, интеллектуальные кадры, владеющие несколькими иностранными языками и, что очень важно, азербайджанским.

«Мы уважаем старшее поколение, но пенсионный возраст людей, собирающихся на мероприятия «АзИз», свидетельствует о «потенциале» этой структуры и вместо уважения вызывает жалость

И, наконец, нам нужна молодежь - третье и четвертое поколения выходцев из Азербайджана, родившихся и духовно сформировавшихся уже в Израиле, которые в дальнейшем будут углублять и выстраивать новые перспективы отношений между нашими странами и народами.

Надеюсь, мой призыв будет услышан в Госкомитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой с его возможностями как объединить азербайджанскую диаспору Израиля, так и окончательно ее расколоть…» - отметил он.

А.А.