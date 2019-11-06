Арестованный в Финляндии армянский болельщик пытается свалить на турка вину за свое хулиганство

В Армении в эти дни активно обсуждается новость о задержании в Финляндии одного из болельщиков сборной Армении по футболу.

В самом факте нет ничего удивительного, как говорится, никто ни от чего не застрахован, тем более, когда речь идет о футбольных фанатах. А вот причина, по которой произошел инцидент и то, как это преподносится в армянской прессе, довольно-таки любопытны и со всей откровенностью раскрывает сущность армянского характера, отличающегося крайней изворотливостью, ловкачеством и мастерством сваливать все с больной головы на здоровую.

Итак, как сообщает «Sputnik Армения», болельщик сборной Армении по футболу, член фан-движения FAF Ерванд Исмаилян уже три недели как находится в тюрьме финского города Турку из-за жалобы турецкого болельщика.

Как сообщил основатель фан-движения FAF Сергей Джанджоян, все началось 15 октября во время матча Финляндия-Армения в городе Турку, когда армянская команда проиграла финнам со счетом 0:3.

«Армянским болельщикам предоставили мало мест на стадионе (цены на онлайн-билеты резко возросли), и так получилось, что финские болельщики сидели рядом с нами. Трибуны фанатов двух сборных разделяла всего лишь одна лента. Когда сборная Финляндии забила гол, ее болельщики начали против нас всякие провокации», - сказал Сергей Джанджоян.

По его словам, среди фанатов противника был молодой турок, который «начал спекуляции» на тему событий 1915 года в Османской империи.

Тогда, чтобы избежать столкновения, Ерванд Исмаилян бросил петарду в нейтральную зону. По словам Сергея Джанджояна, в результате этого никто не пострадал.

«Финские болельщики бросили в нас бутылки. После петарды все успокоились, однако турок написал жалобу в правоохранительные органы, заявив, будто он пострадал в результате действий Ерванда. Никто из финских болельщиков никаких жалоб не предъявил», - сказал Джанджоян.

По его словам, турецкий болельщик отметил в своей жалобе, что армянские фанаты специально инициировали провокационные действия.«Должен состояться суд, который откладывается. Сейчас сложилась непонятная ситуация, поскольку адвокат, назначенный по делу Ерванда, не говорит по-английски, а переводчика не предоставляют, что усложняет дело», - сказал Сергей Джанджоян.

По его словам, в финской полиции заверяли, что Ерванд отправится на родину на следующий же день, однако он до сих пор находится в Финляндии.

Вот такая новость. Как тут не вспомнить культовый «Мимино» гениального Георгия Данелия? Удивительную схожесть ситуации с фильмом заметил и поделился на своей странице в Facebook политический обозреватель Фархад Мамедов.

«Вот в этом вся армянская дипломатия, ход мысли, извилистость... Вспомнил Мимино, сцену в суде, там герой Мкртычяна говорит: «Он пошел в туалет, а Валико джан не смог дверь сломать...», - пишет политолог.

Для сравнения, выдержка из статьи о задержанном болельщике:

«Он подчеркнул, что среди фанатов противника был молодой турок, который начал спекуляции на тему Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Тогда, чтобы избежать столкновения, Ерванд Исмаилян бросил петарду в нейтральную зону».

Так и бывает - чтобы избежать столкновения кидают петарды...»

Вот такие они – особенности армянского характера.

Ф.Багирова