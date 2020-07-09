AZAL выполнил чартерный рейс из Киева - ФОТО

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189 наших соотечественников 9 июля были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Эльшан Рустамов