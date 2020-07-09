1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

AZAL выполнил чартерный рейс из Киева - ФОТО

9 Июля, 2020 в 23:20 ~ 1 минута на чтение 338
AZAL выполнил чартерный рейс из Киева - ФОТО

189 наших соотечественников 9 июля были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Эльшан Рустамов

338

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены