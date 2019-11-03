Азербайджанка из Карабаха, смутившая Познера обратилась ко всем азербайджанцам – ФОТО

Молодая азербайджанка из Нагорного Карабаха Арзу Мамедова, которой удалось смутить своим ярким выступлением известного российского журналиста Владимира Познера, «прославившегося» также своей проармянской позицией, выступила на своей странице в Instagram с новой инициативой.
Как сообщает 1news.az, она призвала всех азербайджанцев при размещении постов в Instagram использовать хештег #Karabakh.
По ее словам, надо использовать данный хештег в любых случаях, даже если пост не имеет отношения к Карабаху.
«Я знаю, вы подумаете, что если вы одни напишете, то это ничего не изменит. Но если вы и тысячи людей, особенно общественных деятелей, будут это делать, тогда мы действительно добьемся успеха», - отметила она.
Она указала, что сама на своей личной странице и в блоге @herstory.az будет использовать этот хештег.
«Надо говорить про Карабах не только 26 февраля, но и всегда», - отметила она.
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Эльшан Рустамов, М.К.
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