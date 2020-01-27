Азербайджанские студенты, обучавшиеся в пострадавших от землетрясения регионах Турции, вернулись на родину - ВИДЕО

Успешно завершена начатая по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева эвакуация обучающихся в турецких высших учебных заведениях азербайджанских студентов, находящихся в зоне землетрясения, произошедшего вечером 24 января на востоке Турции.
Как сообщает 1news.az, 102 азербайджанских студента и один ребенок, которые были эвакуированы из зоны землетрясения в Турции, вначале на 3-х автобусах были доставлены в Нахчыван, а затем из Нахчыванского международного аэропорта отправлены на самолете в Баку.
Студенты благополучно прибыли в столицу, где их встретили родные и близкие.
Министерство образования АР выделило специальные автобусы, которые развезли студентов из аэропорта по домам.
Напомним, что землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло вечером 24 января в районе города Сивридже турецкой провинции Элазыг.
В результате землетрясения погибли 22, пострадали 1015 человек. 39 человек были извлечены из-под завалов.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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