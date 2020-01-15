На заседании Центральной избирательной комиссии было аннулировано решение окружной избирательной комиссии.

Как сообщает 1news.az, на заседании было указано, что в ЦИК обратился Рауф Аббасов для регистрации своей кандидатуры от 3-го Хатаинского избирательного округа №35. В обращении Р.Аббасов отметил, что окружная избирательная комиссия без всяких на то причин отказалась регистрировать его кандидатуру.

После обсуждений ЦИК аннулировал решение окружной избирательной комиссии относительно отказа регистрировать кандидата. Данная окружная избирательная комиссия была взята под особый контроль.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.