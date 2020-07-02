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COVID-19 в Армении: Почти 27 тысяч инфицированных

Сегодня в 12:10 ~ 1 минута на чтение 190
COVID-19 в Армении: Почти 27 тысяч инфицированных

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 26.658.

Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения: по состоянию на 1 июля, в Армении было 26.065 подтвержденных случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 593 новых случая.

В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончались 459 (плюс 6 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 153 (плюс 4 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 15.036. На лечении находятся 11.010 человек. Общее количество проведенных тестов – 115.765.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

С.Агаева

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