Депутат: Больше всего пользы в мире коронавирус принес азербайджанскому народу

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«Больше всего пользы в мире коронавирус, в моральном плане, думаю, принес азербайджанскому народу».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Baku.ws депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, уже полтора месяца граждане спокойно, без помпезности, без крикливых мулл хоронят близких и возвращаются домой.

«Бессмысленные семь дней, сороковины, годовщины не проводятся, люди не тратят огромных средств попусту. С помощью современных технологий или в соцсетях пишут «Allahdan rəhmət!», тем самым пресекая расточительство.

Сейчас важно не вернуться к неверным обычаям после эпидемии. Сделать скромные религиозные обряды традицией – одна из важных задач государства», - подчеркнул Ф.Мустафа.

Тимур Рзаев