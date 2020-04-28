1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Депутат: Больше всего пользы в мире коронавирус принес азербайджанскому народу

Сегодня в 11:41 ~ 1 минута на чтение 591
Депутат: Больше всего пользы в мире коронавирус принес азербайджанскому народу

«Больше всего пользы в мире коронавирус, в моральном плане, думаю, принес азербайджанскому народу».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Baku.ws депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, уже полтора месяца граждане спокойно, без помпезности, без крикливых мулл хоронят близких и возвращаются домой.

«Бессмысленные семь дней, сороковины, годовщины не проводятся, люди не тратят огромных средств попусту. С помощью современных технологий или в соцсетях пишут «Allahdan rəhmət!», тем самым пресекая расточительство.

Сейчас важно не вернуться к неверным обычаям после эпидемии. Сделать скромные религиозные обряды традицией – одна из важных задач государства», - подчеркнул Ф.Мустафа.

Тимур Рзаев

591

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены