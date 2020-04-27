Дорожная полиция предупредила владельцев автомобилей с «пленками»

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С пятницы, 1 мая, в Азербайджане будет вновь официально разрешено использовать шторки на задних боковых стеклах автотранспортных средств.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с 15 ноября никого не наказывали за использование шторок, так как было решено, что до окончательного законодательного решения этого вопроса водителей штрафовать не будут.

«Согласно решению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту, с учетом климатических условий Азербайджана использовать заводские шторки и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств разрешается с 1 мая по 15 ноября.

При этом светопропускная способность на задних боковых стеклах транспортных средств должна быть не менее 70%», - подчеркнул В.Асадов.

В свою очередь, как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, разрешается использовать жалюзи, но не «пленки».

«По поводу «пленок» никаких изменений в законе нет, и водители по-прежнему могут быть оштрафованы за то, что нанесли их на стекла автомобилей», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.