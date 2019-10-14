Хабиб: скорее всего, Фергюсон будет следующим

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об очередной защите титула.

Спортсмен намерен вернуться в октагон в марте-апреле 2020 года и практически уверен в том, кто станет его следующим соперником.

«Скорее всего, Фергюсон будет следующим — нет других соперников, он заслуживает этого. После Тони я могу подраться с Джорджем Сент-Пьерром, но я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул, и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен.

Реванш с Макгрегором? Это зависит не от меня, а от него — он должен это заслужить. Конор может просить все, что захочет, но это ничего не значит. Ему необходимо вернуться и заслужить свой шанс», – приводит слова Нурмагомедова Netcast Zone.

Gazeta.ru