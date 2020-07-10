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Хикмет Гаджиев о распределении полномочий между Минздравом и TƏBİB

Сегодня в 19:35 ~ 1 минута на чтение 345
Хикмет Гаджиев о распределении полномочий между Минздравом и TƏBİB

Все государственные структуры, задействованные в борьбе с коронавирусом в Азербайджане, координируют свою деятельность.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров страны.

Коснувшись разделения полномочий между Министерством здравоохранения и TƏBİB, он отметил, что еще до пандемии в Азербайджане было намечено проведение глубоких реформ в системе здравоохранения.

В условиях пандемии, которая помешала завершению процесса распределения полномочий, обе структуры взаимодействуют в борьбе с Covid-19.

Ф.Багирова

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