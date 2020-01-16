Худела не ради красоты: Подробности невероятного похудения певицы Адель – ФОТО

Источник, близкий ко всемирно известной певице Адель, похудевшей на 45 кг и восхитившей поклонников новым образом, рассказал о том, что стало главной причиной ее изменений во внешности.

Издание Daily Mail, ссылаясь на инсайдерскую информацию, рассказало, что вдохновило Адель на восхитившие мир кардинальные перемены – как оказалось, главной целью звезды было подтянуть свое здоровье, а не привести фигуру в порядок.

«Она поняла, что чувствует себя не очень хорошо, понимала, что хочет что-то изменить, чтобы быть самой здоровой мамой для своего сына Анджело. Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Речь никогда не шла о потере килограммов ради красоты», - цитирует Daily Mail инсайдера.

Отметим, что сыну Адель Анджело Джеймсу Конекки 7 лет – с отцом ребенка бизнесменом Саймоном Конекки певица рассталась в апреле 2019 года, а в сентябре официально подала на развод.

Изначально именно стресс, связанный с бракоразводным процессом поклонники и СМИ связывали с похудением исполнительницы, но как оказалось к кардинальным переменам во внешности развод не имеет никакого отношения.

Известно, что Адель похудела с помощью специальной программы питания – sirtfood, основанной на группе белков, которые помогают подавить аппетит и активизировать в организме так называемый «ген стройности», но сама исполнительница до сих пор не сделала каких-либо заявлений в связи с преображением.

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В.Ф, Г.Р.