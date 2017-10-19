Лезгины Азербайджана готовы защищать Родину до победного конца - ЗАЯВЛЕНИЕ 

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Молодежная организация Лезгинского национального культурного центра «Самур» решительно осудила агрессорскую политику руководства Армении, направленную на эскалацию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в поступившем в нашу редакцию заявлении организации.

«12 июля вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в направлении Товузского района, населенные пункты и мирное гражданское население. Во время одного из таких обстрелов от разорвавшегося армянского снаряда погиб 76-летний Азиз Азизов.

Мы – представители лезгинского народа, граждане Азербайджана, веками живущие бок о бок с азербайджанским народом в атмосфере дружбы, мира и толерантности, сохранившие свою национальную идентичность, развивающие родной язык и имеющие все права гражданина Азербайджана, решительно осуждаем агрессорскую политику руководства Армении, направленную на эскалацию конфликта.

Мы, представители лезгинского народа, хотели бы подчеркнуть, что в последние дни в социальных сетях активизировались провокаторы, которые, представляя себя лезгинами, пытаются разжечь межнациональный конфликт. Но у этих ничтожных людей ничего не получится, потому что на протяжении многих лет лезгины Азербайджана, не жалея своих жизней, защищали территориальную целостность Азербайджанского государства», - отмечается в заявлении.

«Честь, мужество, отвага, верность Родине, - эти качества в крови у каждого лезгина. Тому подтверждением является создание Губа-Гусарского добровольческого батальона в 90-х годах, во время Карабахской войны. Сыновья лезгинского народа Фахраддин Мусаев и Чингиз Гурбанов стали Национальными героями Азербайджана.

Можно долго перечислять героические подвиги сыновей лезгинского народа, отдавших жизни за наше государство.

Армения, ее продажное и некомпетентное руководство должны в полной мере осознать неоспоримую истину – народ Азербайджана не отдаст ни пяди, ни миллиметра родной земли врагу, он получит достойный ответ Азербайджанской армии, а мы, лезгины, будем в первых ее рядах.

Лезгины Азербайджана полностью поддерживают позицию и решительные действия Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в отношении ситуации на азербайджано-армянской границе и, в целом, в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Хотим выразить слова соболезнования родным и близким шехидов. Желаем скорейшего выздоровления раненым.

Наши сердца бьются вместе с военнослужащими Азербайджанской армии!

Лезгины Азербайджана готовы защищать нашу Родину до победного конца!» - подчеркивается в заявлении.

Подписали документ:

Завир Наджафов, секретарь Лезгинского национального культурного центра «Самур», художественный руководитель ансамбля «Сувар»,

Эдвиг Гасанов, глава молодежной организации Лезгинского национального культурного центра «Самур»

Махмуд Багишев, танцор ансамбля «Сувар»

Турал Самедов, хореограф ансамбля «Сувар»

Джавахир Абдулова, певица ансамбля «Сувар»

Сакин Велиметов, солист ансамбля «Сувар»

Рамиль Алхасрин, блогер

Эрик Губадов, активист молодежной организации Лезгинского национального культурного центра «Самур»

1news.az