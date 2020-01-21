Лукашенко: «Белоруссия готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее, сообщает госагентство БелТА.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти - ИФ) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся.

Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую - не важно какую - нефть по мировым ценам», - сказал Лукашенко на совещании с правительством.

А.А.