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Лукашенко: «Белоруссия готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам»

Сегодня в 19:09 ~ 1 минута на чтение 28
Лукашенко: «Белоруссия готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее, сообщает госагентство БелТА.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти - ИФ) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся.

Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую - не важно какую - нефть по мировым ценам», - сказал Лукашенко на совещании с правительством.

А.А.

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