Мазахир Эфендиев: Мы всегда будем поминать жертв трагедий в Ходжалы и Сребренице с чувством глубокого почтения  

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В истории народов Азербайджана и Боснии и Герцеговины есть очень много исторических параллелей, основными из которых являются совершенные с особой жестокостью в отношении обоих народов преступления против человечности в Ходжалы и Сребренице.

Об этом сказал 1news.az руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Босния и Герцеговина, депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев.

«Совершенный в июле 1995 года геноцид в городе Сребреница ознаменовался убийством более 8 тысяч невинных боснийских мусульман. Во время массового убийства, совершенного сербскими националистами, погибло невинное гражданское население, в основном женщины и дети.

Событие 11 июля кровью вписано в историю Боснии и Герцеговины. С чувством глубокого почтения к памяти жертв трагедии этот день поминается в Сребренице, во всей Боснии и Герцеговине, в Азербайджане и других странах. В истории народов Азербайджана и Боснии и Герцеговины есть очень много исторических параллелей, основными из которых являются совершенные с особой жестокостью в отношении обоих народов преступления против человечности в Ходжалы и Сребренице. В этой связи принятие Парламентской Ассамблеей Боснии и Герцеговины резолюции «О признании и уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики» является вкладом в обеспечение международной справедливости, мира и безопасности, данью уважения боснийцами нашей страны и народа», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что в результате успешной внешней политики, проводимой руководством Азербайджана, на сегодняшний день между двумя странами установились и быстро развиваются всесторонние связи. «Наглядным примером двусторонних дружеских и братских связей между нашими странами явились работы по реконструкции и восстановлению улицы Баку в городе Сараево в 2011 г. по инициативе и поручению Президента Азербайджана и при поддержке нашего правительства. Продолжением данной деятельности явилось открытие Фондом Гейдара Алиева «Парка Дружбы» в феврале 2012 г. с мемориальным комплексом памяти жертв геноцидов в Ходжалы и Сребренице, имеющим большую историческую, политическую и моральную значимость. Эта деятельность является символом схожих судеб и схожих трагедий, объединяющих оба народа», - сказал М.Эфендиев.

Наша страна и ныне в своей внешней политике придает особое значение развитию сотрудничества с балканскими странами, в особенности с Боснией и Герцеговиной, также отметил он.

«Результатом этого стало то, что всесторонние связи между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства. В этих процессах важную роль играет и одна из основных ветвей власти - парламент. Пользующаяся возможностями влияния парламентской демократии на развитие отношений между двумя странами, азербайджанская сторона принимает активное участие в процессе международной интеграции, защите национальных интересов и доведении правды об Азербайджане до международной общественности. В этой связи нельзя отрицать своеобразную роль групп дружбы, созданных при новом составе парламента Азербайджана. Одной из отмеченных выше ныне действующих групп является рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан - Босния и Герцеговина, которая функционирует в направлении углубления и развития сотрудничества с парламентом Боснии и Герцеговины», - отметил руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Босния и Герцеговина.

Как отметил депутат, проекты по доведению правды об Азербайджане до мировой общественности и общественности Боснии и Герцеговины имеют большую значимость.

«Полагаю, что доведение до азербайджанской общественности сведений о геноциде в Сребренице, осуществление в будущем проектов в разных сферах и возведение в Баку мемориального комплекса будут чрезвычайно важными с точки зрения развития общественных и культурных связей между двумя народами», - заключил парламентарий.

С.Агаева