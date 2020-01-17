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На новой станции Бакметрополитена, которую откроют в 2020 году, устанавливают эскалаторы

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 111
На новой станции Бакметрополитена, которую откроют в 2020 году, устанавливают эскалаторы

«Ведется установка различного оборудования на станции метро с условным названием «В-3» у Военного госпиталя на улице Джейхуна Салимова (бывшая ул.Папанина) – третьей станции «фиолетовой линии» Бакметрополитена».

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, также на трехъярусной станции устанавливаются эскалаторы (17 единиц), эта работа завершается.

«Ведется укладка на платформы мраморного покрытия. Станцию планируется открыть в этом году», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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