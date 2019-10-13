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Определились победители второго тура чемпионата Азербайджана по боулингу

13 Октября, 2019 в 21:03 ~ 1 минута на чтение 324
Определились победители второго тура чемпионата Азербайджана по боулингу

13 октября Федерация спортивного боулинга Азербайджана в Бакинском развлекательном центре провела второй тур Чемпионата страны сезона 2019-2020 годов.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь федерации Наир Алиев, в Лиге «Б» первое место занял Озал Алескерли, на второй строчке Руфат Абдуллаев, а на третьей позиции расположился Кенан Исмайлов.

В Лиге «А» победу одержал Эльмир Агазаде, серебро у Рамиля Гамидова, а бронза у Заура Фатизаде.

Спонсор тура компания Part-A-Part («Большой праздник»). Информационную поддержку оказывали Media.Az, Minval.az, 1news.az и Kaspiy.az.

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