Посольство АР в Украине направило в правоохранительные органы ноту в связи с убийством Джавида Гаджиева

Посольство Азербайджана в Украине направило в украинские правоохранительные органы ноту в связи с убийством в Киеве гражданина нашей страны - 22-летнего Джавида Гаджиева.

Как сообщили 1news.az в посольстве, для скорейшего задержания подозреваемого в убийстве Али Абдуллаева и начала суда над ним он объявлен в международный розыск.

«Оперативно-розыскные мероприятия и ход расследования находятся на контроле посольства Азербайджана в Украине», - говорится в заявлении посольства.

Напомним, что, по данным прокуратуры Киева, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в жилом доме по ул.Чигорина ощущается неприятный запах, похожий на газ. «Работники «Киевской службы спасения», которые прибыли на место вызова, обнаружили у дверей упомянутой квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Взломав дверь в квартиру, правоохранители обнаружили в ванной тело 22-летнего уроженца Азербайджана с ножевыми ранениями и многочисленными телесными повреждениями. Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила за 3 дня до того. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили бензопилу, три канистры с горючей жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых преступник, вероятно, планировал скрыть следы преступления путем расчленения тела убитого и вывоза его с места совершения преступления», - говорится в сообщении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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