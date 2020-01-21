Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом CISCO – ФОТО

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече было отмечено, что компания CISCO и Азербайджан долгое время сотрудничают в различных областях. Подчеркнуто, что в настоящее время компания CISCO реализует в Азербайджане проекты по приоритетным направлениям. Начальные этапы многих из этих проектов уже осуществлены.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что компания CISCO является важным партнером для Азербайджана. Глава государства сказал, что в Азербайджане имеется большой бизнес потенциал для этой компании.

Исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер высоко оценила происходящие в Азербайджане процессы развития и отметила проведение успешного обмена опытом между компанией и нашей страной. Келли Крамер подчеркнула, что Азербайджан является важнейшей для компании CISCO страной в регионе.

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