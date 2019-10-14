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Президент Турции прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня в 16:07 меньше минуты на чтение 920
Президент Турции прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

14 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь почетного гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

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