Расул Чунаев устроил поединок на оживленной улице в Баку - ВИДЕО

Неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Расул Чунаев устроил импровизированный поединок на одной из улиц Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Титулованный азербайджанский классик разместил на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись тренировочного поединка со спарринг-партнером, который он провел на одной из улиц столицы Азербайджана.

Журналист из Объединенного мира борьбы (UWW) Назерке Султанбек (Казахстан) поинтересовался у Чунаева в комментарии под видео, почему он выбрал столь оживленную улицу: «Потому что в зале уже не получается, пробуем на улице. Вдруг пригодится», - ответил борец.

Стоит отметить, что Расул Чунаев неудачно выступил на лицензионном чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) в сентябре этого года и в первой половине 2020 года ему, как и остальным азербайджанским борцам греко-римского, стиля предстоит выступить в двух лицензионных соревнованиях.

Добавим, что в октябре этого года сборную Азербайджана по греко-римской борьбе возглавил известный российский специалист Александр Тараканов.

А.А.