Сингапурские ученые спрогнозировали дату окончания пандемии COVID-19 в Азербайджане – ФОТО

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Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) подсчитали, когда может закончиться эпидемия COVID-19 в различных странах мира, в том числе и в Азербайджане.

Так, по прогнозам ученых, к 7 мая в Азербайджане эпидемию удастся побороть на 97%, к 17 мая – на 99% и уже к 15 июня – на 100%, что означает, что после этого новых случаев заражения не ожидается.

На сегодняшний день в Азербайджане в общей сложности зарегистрировано 1804 случая заражения: 1 325 человек вылечились, 24 скончались.

455 человек продолжают лечение в больницах особого режима: состояние 17 из них тяжелое, 24 – средней степени тяжести, остальных – стабильное. Проведено более 143 тысяч тестов. До 4 мая в стране действует карантинный режим.

Согласно прогнозам SUTD, в странах, где в настоящее время отмечается больше всего случаев заражения, эпидемию удастся полностью побороть лишь к осени. К примеру, в США, где на данный момент больше всего случаев заражения (около 1 млн человек, что равно трети от общего числа зараженных в мире), эпидемия прекратится лишь к середине сентября.

В Испании, которая на сегодня насчитывает более 236 тысяч случаев заражений и находится на первом месте в Европе по масштабам заболевания, коронавирус удастся побороть в начале августа. В Италии же – втором по масштабам центре эпидемии в Европе – лишь к середине октября.

Францию и Германию COVID-19, согласно прогнозам, покинет в начале августа, Великобританию – к концу августа. В мире пандемия окончательно завершится только 9 декабря. Хотя совсем недавно в Госкомитете по вопросам здравоохранения Китая заявляли, что пандемия в мире может пойти на спад уже к июню 2020 года (при условии, что страны примут необходимые меры).

Для расчета срока окончания пандемии ученые SUTD проанализировали данные по ситуации с COVID-19 в 131 стране, используя популярную SIR-модель, согласно которой «восприимчивые становятся инфицированными, потом выздоравливают».

В SUTD отмечают, что достоверные прогнозы по циклу пандемии могут уменьшить беспокойство людей, а также сократить и чрезмерный оптимизм. В любом случае, это поможет подготовить общества разных стран к следующим этапам эволюции эпидемии, независимо от того, будет ли ситуация двигаться к улучшению или ухудшению. Прогнозируемый мониторинг, основанный на точных данных, также позволит правительствам и компаниям с большей точностью планировать свои действия.

В то же время ученые из Сингапура советуют читателям воспринимать любую информацию в данном исследовании с предосторожностью. Чрезмерный оптимизм опасен тем, что может ослабить самодисциплину человека и вызвать повторный раунд эпидемии.

«Будущее всегда неопределенно. Мы должны помнить об этом, когда делаем или читаем какие-либо прогнозы. Ведь никто не прогнозировал появления такого заболевания, как COVID-19», - говорится в описании исследования SUTD.

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Елена Остапенко, Э.Т.