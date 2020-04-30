Что ожидало бы Азербайджан, не будь карантина? Анализ ситуации на примере Италии – ФОТО – ВИДЕО

~ 12 минут на чтение 388

Меры по введению ограничительных карантинных мер из-за пандемии COVID-19 встретили непонимание, а порой и возражения со стороны некоторых представителей общественности во многих странах мира.

Кто-то до сих пор не верит в опасность заболевания, вызываемого новым коронавирусом, кто-то осознает опасность, но выступает против ограничений из-за опасений окончательно остаться без работы.

Есть и те, кто считают, что ситуация выправилась бы и без жестких мер, кивая при этом в сторону Швеции и Беларуси, в которых введения жесткого карантина до сих пор не последовало, даже несмотря на значительное количество инфицированных.

К примеру, в Азербайджане с населением в 10 млн человек, где правительство изначально ввело особый режим карантина, количество инфицированных составило менее 1800 человек (23 из которых скончались).

В то же время, в Швеции (население около 10 млн человек) количество инфицированных уже превысило 20300 человек, 2462 из которых скончались.

В Беларуси (население около 10 млн человек) количество инфицированных уже превысило 13000 человек, 84 из которых скончались. При этом, в случае с Беларусью некоторые эксперты полагают, что статистика искажается недостаточным количеством тестирований, а также непрозрачностью информации.

Казалось бы, эффективность карантинных мер очевидна. И тем не менее, противоречия существуют и в азербайджанском обществе, где многие не до конца осознают роль и значение карантинного режима, в рамках которого большинство сфер деятельности оказалось под временным запретом, а для выхода на улицу необходимо получать разрешение.

Насколько оправданы и эффективны карантинные меры для защиты здоровья населения, попытался разобраться финансист одной из крупных международных компаний Эльнур Амикишиев, разместивший на своей странице в Фейсбуке анализ ситуации на примере Италии, которая до недавнего времени была самым крупным центром эпидемии.

На сегодня Италия на третьем месте по численности инфицированных коронавирусом в мире (более 200 тысяч случаев заражения), и на втором месте по уровню смертности в мире от Covid-19 (более 27 тысяч человек). Выздоровевших – около 69 тысяч.

Свой анализ ситуации Эльнур Амикишиев строит на данных Статистического комитета Италии, где приведены цифры по всем муниципалитетам, возрастным группам и полам.

Для того чтобы увидеть истинный размер проблемы в отдельном регионе, данный анализ рассматривает статистику в самом эпицентре – провинции Ломбардии, и в самый печальный месяц – в марте, поясняет Эльнур Амикишиев.

«Ломбардия – это самый большой регион Италии с населением в 10 млн, т.е. примерно равный Азербайджану. Месяц – достаточно длинный период, чтобы исключить статистические погрешности. Население за 2015-2020 гг. практически не менялось», - пишет он.

На графике №1 ниже представлено абсолютное количество смертей за период 2015-2020 годов за март.

«Явное увеличение смертности, почти в 3 раза по сравнению со средней динамикой за 5 предыдущих лет», - пишет Эльнур Амикишиев.

Отмечая, что среднее увеличение количества смертей выше заявленных цифр по смертности от коронавируса равно 6000 против 9000, он пишет, что это косвенно доказывает другую теорию – о том, что на самом деле никаких приписок коронавирису не делали. Наоборот, часть смертей прошла вне больниц, как естественная смертность.

График №2 отражает число смертей среди людей в возрасте до 65 лет, что является доводом скептиков для принижения опасности коронавируса. Видно, что и в этой возрастной группе увеличение смертности было значительным – в 2 раза против средних показателей.

График №3 демонстрирует, что самый большой удар коронавируса пришелся по итальянскому городу Бергамо в провинции Ломбардия, где проживает около 1 млн. человек.

«Увеличение смертности против средних показателей за март 2015-2019 гг. произошло в 6,5 раз (!). Может ли это вызвать заголовки газет «Морги переполнены», оставляю на ваше усмотрение», - пишет автор статуса.

Эльнур Амикишиев отмечает, что суть проведенного им анализа, помимо опровержения теории об отсутствии опасности, также в том, что на примере смертности в отдельном большом регионе показана опасность вируса всего за один месяц неконтролируемой эпидемии.

Что произошло бы уже в апреле, если бы в Италии не был введен локдаун 21 марта, неизвестно, но, очевидно, было бы намного хуже, пишет он, обещая подписчикам новый анализ за апрель, как только будут оглашены официальные цифры.

«Ломбардия, так уж «повезло», очень похожа на Азербайджан: одинаковое население, примерно одинаковая столица, социальные привычки итальянцев очень близки к нашим. У них больше туристов, но и мы в марте ожидали много туристов из другого эпицентра – Ирана», - пишет Эльнур Амикишиев.

Именно пример Италии, и в частности провинции Ломбардия, нужно держать в голове при анализе обоснованности карантинных мер в Азербайджане, уверен он.

«Как можно при наличии такого печального и близкого примера, как Ломбардия, приводить пример совершенно другой по целой массе факторов Швеции и сожалеть о том, почему мы не поступили так же», - удивляется автор статуса, отмечая, что хороший менеджер при принятии решений должен рассматривать весь спектр потенциальных исходов ситуации и пытаться избегать самых катастрофических.

Читайте по теме:

Необычный путь Швеции в борьбе с Covid-19 демонстрирует эффективность – ФОТО – ВИДЕО

Правительство Великобритании под огнем критики в связи с вялой реакцией на пандемию Covid-19 – ФОТО – ВИДЕО

Эльнур Амикишиев напоминает, что с момента первых мер в Азербайджане – закрытия школ и детсадов в начале марта и до введения карантина 5 апреля, на руках была только информация о серьезной эпидемии в Китае, Иране, Италии, Испании, США и в частности в Нью-Йорке.

«На данный момент все три наших самых крупных соседа – Иран, Турция и Россия, близкие к нам по укладу жизни и социальным составляющим находятся в десятке по количеству известных заражений. Именно они – наша сравнительная группа, a не совершенно чуждая нам Швеция или Беларусь», - пишет он.

«Если уж кто-то считает их примеры удачными, то их исход тоже не был известен вплоть до середины апреля. A с вирусом выжидать нельзя. Кто ждал развития ситуации – проиграл, например, США и Британия», - добавляет он.

Таким образом, Эльнур Амикишиев убежден во мнении, что своевременное введение в Азербайджане карантина было абсолютно обоснованным решением. Любой другой предлагаемый сейчас сценарий – либо попытка мыслить «задним умом», либо лотерея, где на кону тысячи людей, считает он.

При всем этом, учитывая экономическое положение страны и приемлемую статистику, автор исследования считает, что пора постепенно открывать экономику и идти на этот риск с надеждой на то, что изменение социальных привычек и повышенная осведомленность не приведут к взрывной эпидемии, которой удалось избежать ранее.

«Сам карантин уже помог нам и другим странам отразить первую атаку вируса, дал возможность выиграть время и дал массу аналитической информации, которая и помогает принимать последующие решения. Да, это стоило экономических потерь. Нo оставлять все на самотек было бы глупейшим решением, и с потенциально не менее катастрофическими экономическими последствиями», - пишет он.

«Лучше все-таки голодные люди, которым можно помочь, чем голодные и больные, многим из которых уже не поможешь», - резюмирует он.

По официальным данным на 29 апреля, в Азербайджане выявлено 1766 случаев заражения коронавирусом. Из них уже 1267 человек выздоровели, 23 – скончались. 476 инфицированных продолжают лечение: состояние 18 из них тяжелое, 26 – средней степени тяжести, остальных – стабильное. Последние недели стабильно демонстрируют рост числа случаев выздоровления и сокращение числа случаев заболеваний.

Руководство страны, оставшись перед серьезным выбором полтора месяца назад, сделало его в пользу благополучия населения, пожертвовав экономическим благосостоянием.

Одним из первых шагов стало закрытие границ. Поэтапно вводились и другие ограничительные меры – закрытие учебных заведений, запрет на проведение свадебных и поминальных церемоний и других массовых собраний, прекращение работы кинотеатров, музеев и театров, крупных торговых центров (за исключением аптек и продуктовых магазинов), ограничение междугороднего автомобильного сообщения и т.д. Позже был введен запрет на выход из дома без особой причины. Людям старше 65 лет и вовсе запрещено покидать дом.

На сайте www.1news.az еще в конце марта выходили две статьи главного редактора Рахмана Гаджиева, в которых он анализирует данные и с помощью таблиц прогнозировал вероятный экспонентный рост кривой числа зараженных в Азербайджане.

Согласно его рассчетам, в случае, если бы в Азербайджане в середине марта не были приняты меры по принудительной социальной изоляции, то уже к середине апреля в стране имелось бы около 5 тысяч зараженных. Дальше – значительно больше.

График Р.Гаджиева от 31 марта 2020 года.

Читайте по теме:

Азербайджан в шаге от наихудшего сценария: каждый контакт - потенциальная инфекция

Наблюдения, приведенные главредом www.1news.az в другой статье, показывают, что вирус распространяется согласно правилам экспонентного роста (гораздо более быстрым в сравнении с линейным ростом и ростом степенной зависимости). Иными словами, каждый из инфицированных заражает сразу несколько человек, и эта цепь событий продолжается вплоть до изоляции инфицированных.

Читайте подробнее:

#EvdəQal: о том, как впервые у нас появился шанс спасти тысячи жизней, просто сидя на диване

Из этого следует, что сгладить кривую можно, лишь оборвав цепь. И сделать это желательно в начале, а не после того, как цепь заражений уже запущена. На иллюстрации ниже это хорошо отображено.

«Каждый несостоявшийся контакт потенциально может быть самым важным! А потому такие меры, как удаленная работа, сокращение выходов в город без особой необходимости, воздержание от визитов к друзьям (сейчас все вдруг ринулись ходить друг к другу в гости – очень некстати!), могут стать очень действенными в сдерживании эпидемии», - отмечал Рахман Гаджиев.

В подтверждение этого мнения в статье приводился график, отражающий динамику заражения коронавирусом в двух итальянских городах (между ними всего 65 км) – Бергамо и Лоди. В первом после обнаружения инфекции некоторое время никаких серьезных мер не предпринималось, во втором был введен карантин.

Безусловно, пока рано судить о том, какие из стратегий по борьбе с пандемией коронавируса (карантин или его отсутствие) в итоге окажутся наиболее успешными в полном преодолении угрозы нового коронавируса, но на данный момент все примеры говорят о том, что своевременные и продуманные карантинные меры дают свои положительные результаты.

Именно благодаря им Азербайджану удалось сгладить кривую роста новых случаев инфицирования Covid-19 и замедлить распространение болезни.

В завершение статьи хотелось бы отметить, что сейчас, даже несмотря на наблюдаемую положительную динамику, не стоит недооценивать опасности второй волны коронавируса в стране, что привело бы к повторному ужесточению карантинных мер.

Эпидемия COVID-19 еще многие месяцы (по меньшей мере до появления полноценной вакцины) будет оставаться актуальной проблемой в самых различных уголках планеты. По этой причине важно максимально ограничивать социальные контакты, следовать предписаниям государственных органов и продолжать соблюдать меры индивидуальной гигиены.

Если мы проявим подобную ответственность, существующие ограничения карантинного режима будут поэтапно смягчаться и жизнь в стране вернется в привычный ритм.

Читайте по теме:

О том, как итальянский городок победил коронавирус – ФОТО

«Хуже, чем война»: крематории и морги на севере Италии переполнены, траур по близким в изоляции – ФОТО

Как Тайвань побеждает коронавирус и почему мир не знает об этом – ФОТО

1news.az