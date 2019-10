СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее

По меньшей мере четыре человека погибли, до 20 могли получить ранения в результате столкновений на протестах в Гвинее, сообщили СМИ.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник начались столкновения между протестующими и силами безопасности. Жители гвинейской столицы Конакри вышли на улицы в знак протеста против намерения президента страны Альфа Конде внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту в течение еще одного срока. Из-за протестов была парализована работа магазинов, школ и госучреждений. СМИ сообщили об одном погибшем в результате столкновений.

По информации источников радиостанции RFI, в результате столкновений погибли четыре человека, пострадали - десятки. Такое количество погибших и пострадавших зафиксировано после первого дня протеста. В понедельник протестующие бросали в правоохранителей камни, те в ответ применяли слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу.

