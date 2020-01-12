МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции – ОБНОВЛЕНО

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Роберта Макэйра из-за участия в незаконной акции у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране.

"Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт Макэйр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Как отмечается, на встрече Макэйру напомнили, что "присутствие иностранных послов на незаконных собраниях несовместимо с их обязанностями в качестве политического представителя их страны и противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях".

Иранский МИД ожидает комментариев от британского правительства.

РИА Новости

13:51

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими. Об этом дипломат написал в Twitter,- сообщает «ТАСС».

«Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как бдение в память о жертвах катастрофы рейса 752 [«Международных авиалиний Украины»]. Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», - сообщил посол.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот якобы участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права.

А.А.

13:46

Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в субботних протестах в Тегеране, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным Tasnim, посла после задержания в воскресенье вызовут в МИД Ирана.

Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, собравшихся почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция. При этом протестующие демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани и ряд лидеров шиитского ополчения Ирака, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

А.А.