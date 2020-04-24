TƏBİB: «С отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения»

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В настоящее время многие страны смягчают санитарно-карантинный режим после его анализа.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил важность постепенной ликвидации особого карантинного режима, указав, что социально-экономические факторы не позволят надолго продлить жесткий карантинный режим.

«Мы призываем наших граждан к солидарности, потому что с отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения», - сказал Рамин Байрамлы.

Он также отметил, что установка модульных больниц связана с опасностью начала второй волны заражения.

«В зависимости от уровня опасности будет принято решение о том, как долго будут работать модульные больницы. Наша страна находится в состоянии войны, и мы можем открыть и использовать эти больницы в любом месте и в любое время», - сказал он.

Эльшан Рустамов, М.К.