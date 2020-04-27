Трамп прекращает ежедневные брифинги по COVID-19: «Не стоит времени и усилий!» – ВИДЕО

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Президент США Дональд Трамп решил прекратить почти ежедневные брифинги на тему борьбы с коронавирусом, назвав это пустой тратой времени.

«Какой смысл проводить пресс-конференции Белого дома, если СМИ задают лишь враждебные вопросы, а потом отказываются передавать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!» - написал Трамп в своем Твиттере.

Американские издания отмечают, что впервые Дональд Трамп не появился на пресс-брифинге в субботу, 25 апреля. Журналисты были приглашены на встречу в обычное время, но встреча по факту не состоялась.

За день до этого президент провел непривычно короткую пресс-конференцию на 20 минут, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Обычно пресс-брифинги длились около 2 часов, затрагивали не только тему COVID-19, но и другие насущные вопросы и нередко сопровождались горячими дебатами Трампа с представителями прессы.

В конце прошлой недели во время одного из брифингов президент Трамп предложил лечить американцев мощным воздействием ультрафиолета, а также дезинфицирующими средствами, в том числе в виде инъекций. Такие предположения он высказал на основе данных правительственного исследования о том, что новый коронавирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и быстро разрушается под воздействием дезинфицирующих средств.

Многочисленные американские новостные издания поспешили опубликовать статьи с заголовками об ошибочности и опасности предложений, высказанных президентом, а производители бытовой химии обратились к потребителям с убедительной просьбой не употреблять чистящие средства вовнутрь.

Американские издания отмечают, что ежедневные брифинги Дональда Трампа плохо отражались на рейтингах президента.

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Елена Остапенко, Э.Т.