У жителей Сумгайыта пытались отнять парк: Вмешался Госкомитет – ФОТОФАКТ

Наглая попытка «прихватизировать» общественный парк произошла в эти выходные на проспекте Гейдара Алиева в городе Сумгайыт.

Как сообщает 1news.az, новость об этом распространили жители города, обратившись в СМИ.

В частности, они заявили, что часть парка у магазина «Пионер» огорожена забором, и на ней ведется подготовка для незаконного строительства, а также для уничтожения мешающих стройке деревьев.

Отметим, что после появления информации о попытке уничтожения части парка соответствующие госструктуры оперативно отреагировали на нее. В частности, как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного комитета градостроительства и архитектуры Рамиз Идрисоглу, сотрудники Госкомитета тут же были направлены в Сумгайыт и провели разбирательство на месте.

«Несмотря на то, что был нерабочий день, воскресенье, сотрудники Госкомитета, прибыв на место, остановили строительство и обеспечили вывоз всех стройматериалов из парка. Самому парку вернули первоначальный облик», - подчеркнул Р.Идрисоглу и подчеркнул, что разбирательство по факту продолжается.

Отметим, что уже начали работу мониторинговые группы Госкомитета градостроительства и архитектуры, на необходимость которых указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Гулиева в связи с назначением его на должность председателя данного Госкомитета несколько дней назад.

«К сожалению, в прежние времена правила градостроительства порой грубо нарушались. В различных местах Баку возводились неуклюжие и уродливые здания, противоречившие нашему историческому прошлому, не отвечавшие никакому архитектурному стандарту. Эти здания строились так, что уродовали общую картину, при этом никакие коэффициенты градостроительства не учитывались. В последнее время по моему указанию, особенно в результате смены руководства Комитета градостроительства и архитектуры, началось соблюдение данных правил. Это должны учитывать и бизнесмены. Баку – наше историческое достояние. Мы не можем позволить уничтожить прошлое нашего города или же поставить под сомнение его будущее ради какой-то корысти, алчности. Такого категорически не будет. Всем бизнес-кругам, компаниям, занимающимся строительством, следует знать, что практике строительства где попало зданий, домов уже положен конец. Все дома, здания должны строиться в соответствии с правилами градостроительства, архитектурным обликом Баку. Поэтому данному вопросу необходимо уделить очень большое внимание. Отныне город Баку должен развиваться только на основе Генерального плана. В Баку не должно быть построено ни одного здания, не отвечающего Генеральному плану. Комитету предоставлены новые функции, и без его согласия не может быть построено ни одного здания. Органы исполнительной власти районов не могут давать разрешения на строительство какого-либо здания, не получив согласия Комитета», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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