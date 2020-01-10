В Армении готовятся к суду над Сержем Саргсяном

Предварительное следствие по уголовному делу против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна завершено.

«Предварительное следствие завершено. Защита уже получила материалы уголовного дела для ознакомления», — сообщил «Sputnik Армения» его адвокат Амрам Макинян.

В начале декабря 2019 года Специальная следственная служба выдвинула Саргсяну обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса республики. Бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц.

5 декабря обвинение в хищениях было предъявлено собственнику компании «Флеш» Барсегу Бегларяну.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян заявила, что доказательства, полученные следственным органом, достаточны для предъявления обвинения и передачи дела в суд.

«Материалы дела предоставлены обвиняемым и их представителям для ознакомления», - сказала она.

Оганджанян добавила, что в качестве обвиняемых по делу проходят еще четыре человека, включая Барсега Бегларяна.

ССС сообщила о предъявлении обвинения Сержу Саргсяну 4 декабря. Бывший глава государства обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение группой должностных лиц 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов).

По версии следствия, Саргсян в 2013 году оказал протекцию компании «Флеш». Она победила в гостендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент (с разницей примерно в миллион долларов). Тем самым государству был причинен многомиллионный ущерб.

В партии Сержа Саргсяна (РПА) заявили, что их лидер подвергается политическому преследованию, а адвокатская команда отметила, что не преодолена его функциональная неприкосновенность и подала жалобу на решение о привлечении в качестве обвиняемого как в прокуратуру, так и в суд.

1news.az