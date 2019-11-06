В Азербайджане раскрыта преступная сеть, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью

В Азербайджане раскрыты незаконные действия преступной сети, занимавшейся предпринимательской деятельностью, приемом денежных средств от отдельных лиц и оказанием услуг по передаче средств третьим лицам без государственной регистрации (налогового учета) и получения специального разрешения (лицензии).

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате оперативных мер на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре информации, было установлено, что Искендеров Рашад Имран оглу, в 2018-2019 занимавшийся банковской деятельностью, вступив в сговор со знакомым Мустафой Кылычем Мурат оглу и группой лиц, скрытно вел в офисе, расположенном в Бинагадинском районе Баку, учет и бухгалтерию.

Он организовывал передачу суммы, которую принимал у обратившихся к нему лиц, сообщникам в Турции. В то же время взамен передачи отдельным лицам в Азербайджан денежных средств, получаемых таким же образом действующими в Турции похожими группами, провернул 14 тысяч 553 незаконных операций на сумму 88 млн 744 тыс. долларов США и 6 млн. 110 тыс. евро (по курсу того времени 162 млн. 720 тыс.манатов). Всего в результате проведенных операций им была получена прибыль в размере 1 млн. 344 тыс.манатов. Эта сумма была разделена с Мустафой Кылычем и другими сообщниками. На основании вышеперечисленного следствие установило факт незаконного предпринимательства.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия во время осмотра используемой Рашадом Искендеровым в качестве офиса квартиры № 17 дома № 7 на проспекте З.Буньядова в Бинагадинском районе города Баку, были обнаружены и изъяты 4 принадлежащих ему ноутбука, 1 настольный компьютер, 118 тысяч долларов США, 61 тысяча манатов, 1.125 евро, 2 мобильных телефона.

По делу Рашад Искендеров привлечен в качестве обвиняемого, ему было предъявлено обвинение по статье 192.3.2 (Незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода) Уголовного Кодекса, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по выявлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц по уголовному делу.

Генпрокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам и предпринимателям страны, столкнувшихся с подобными незаконными действиями с просьбой сообщить об этом на «горячую линию 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

1news.az