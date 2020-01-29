В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.

Торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа. Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.

"Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона", — поясняет The Science Channel.

Эта информация натолкнула исследователей на мысль, что корабль, найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.

"После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi", — сообщает The Science Channel в официальном заявлении.

Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.

РИА Новости