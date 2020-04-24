ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня

~ 1 минута на чтение 101

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

1news.az