Завкафедрой эпидемиологии АМУ: «Если население будет соблюдать правила, вирус исчезнет»

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«Каждый сам себе должен быть врачом. Люди должны соблюдать все правила, установленные государством».

Об этом АПА сказал заведующий кафедрой эпидемиологии Азербайджанского медицинского университета Ибадулла Агаев.

Он подчеркнул важность соблюдения людьми гигиенических нормативов: «Каждый человек должен соблюдать правила, носить маски, вызывать врача, если он болен. Снижение числа случаев заражения зависит лишь от населения. Если люди будут соблюдать правила, число заражений уменьшится. Государство использует все возможности для здоровья населения. Однако некоторые люди до сих пор не верят в существование вируса. Если коронавируса нет, то откуда столько зараженных в больницах?».

И.Агаев еще раз призвал население соблюдать гигиенические нормативы: «Не выходите из дома без необходимости, ни с кем не контактируйте, даже с родственниками. Когда вы получаете разрешение и идете в магазин, используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию. Если все это соблюдать, то число случаев заражения уменьшится, вирус исчезнет. Нужно определенное время. Уже есть определенные улучшения».

Источник: АПА