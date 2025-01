Dubayda bu il hansı mədəni tədbirlər və festivallar keçiriləcək? - TƏQVİM

Son illərdə Dubay müxtəlif alış-veriş imkanları, dəbdəbəli istirahət şəraiti və əlverişli iqlimi ilə Azərbaycandan turistləri cəlb edir.

Dubay qlobal istirahət və əyləncə mərkəzi kimi reputasiyasını gücləndirməkdə davam edir, onu dünyanın hər yerindən gələn turistlər üçün cəlbedici məkana çevirən yeni fəaliyyətlər təklif edir.

Dubay İqtisadiyyatı və Turizm Departamentinin (DET) bölməsi olan Dubay Festivalları və Pərakəndə Ticarət Müəssisəsi (DFRE), 2025-ci il üçün festivallar və satışlar təqvimi olan 2025 Retail Calendar təqdim edir. Bu təşəbbüs Dubay İqtisadi Gündəliyinin (D33) iddialı məqsədlərinin bir hissəsidir, məqsədi şəhərin biznes və turizm üçün aparıcı qlobal mərkəz kimi mövqeyini gücləndirmək, həmçinin yaşamaq, işləmək və istirahət üçün daha yaxşı şərait yaratmaqdır.

Təqvimdəki əsas hadisələrə aşağıdakılar daxildir: Dubai Summer Surprises (DSS), şəhər boyu bir çox əyləncə və təkliflərlə yay alış-veriş festivalı; Birliyi simvolizə edən Ramazan xüsusi qastronomik tədbirlər və bayram əhvalı ilə müşayiət olunur; Qurban bayramı ailələrin hədiyyə mübadiləsi və ehtiyacı olanlara dəstək verdiyimiz zaman. 2025 Retail Calendardakı hər bir tədbir dünyanın hər yerindən milyonlarla ziyarətçi üçün unikal təcrübə təmin etmək ilə yanaşı müxtəlif maraq və üstünlüklərə cavab vermək üçün nəzərdə tutulub.

Dördüncü Dubay Esports and Games Festival (DEF) bu yaz Dubayda keçiriləcək. Proqrama daxildir: GameExpo, GameExpo Summit, Dubay Cosplay Çempionatı və Play Beyond. Bundan əlavə, DEF-ə irimiqyaslı şəhər turnirləri və tədbirləri, eləcə də iştirakçılara oyun və öyrənmə dünyasına tam qərq olmaq imkanı verəcək təhsil proqramları daxildir. Festival unikal oyun təcrübəsi, maraqlı e-idman turnirləri, qabaqcıl sənaye anlayışları və bütün ailə üçün əyləncə təklif etməklə Dubayın oyun sənayesi üçün qlobal mərkəz statusunu möhkəmləndirməyə kömək edəcək.

İlin əlamətdar hadisələrindən biri Dubai Fashion Season olacaq. Birinci yarıda yaz-yay kolleksiyaları, ikinci yarıda isə payız-qış kolleksiyaları nümayiş olunacaq. 1000-dən çox brend və 4000 mağaza və butik xüsusi aksiyalar hazırlayacaq.

Satış və festivallar təqvimi Dubai Retail Calendar 2025

Çin Yeni ili

24 Yanvar – 2 Fevral 2025: Dubay Çin Yeni ilini tam tədbirlər proqramı və eksklüziv təkliflərlə qeyd edəcək. Qonaqları bayram ab-havası, atəşfəşanlıq nümayişləri, maraqlı mədəni tamaşalar, unikal qastronomik təkliflər və mağazalarda cəlbedici aksiyalar gözləyir.

DSF Son endirim

27-29 yanvar 2025-ci il: Alış-veriş edənlər üçün şəhər üzrə 3000-dən çox mağazada 25%-dən 90%-ə qədər endirim əldə etmək üçün son şans. DSF Son endirim sizə mövsümün qalan kolleksiyalarını sərfəli qiymətə almaq, həmçinin böyük hədiyyələrlə aksiyalarda və lotereyalarda iştirak etmək imkanı verəcək.

Dubai Fashion Season

• I və II kvartal, 2025 (Bahar/Yay kolleksiyası nümayişi)

• III və IV kvartal, 2025 (payız/qış kolleksiyası nümayişi)

Dubay moda meyllərinin mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Alış-veriş edənlər regionda ilk olaraq şəhərin ən böyük ticarət mərkəzlərində mövcud olan eksklüziv kolleksiyalar da daxil olmaqla podiumdan obrazlar əldə edə biləcəklər.

Ramazan və Fitr bayramı

28 fevral – 6 aprel: "Dubayda Ramazan" təşəbbüsü qeyri-rezidentlərə və turistlərə İslam və Əmirlik həyat tərzini yaşamağa imkan verən böyük hadisəyə çevrildi. Bu müddət ərzində şəhər işıq qurğuları, gecə bazarları, ailəvi fəaliyyətlər və müxtəlif kulinariya təklifləri, o cümlədən Ramazan çadırlarında xüsusi menyular, eləcə də inanılmaz pərakəndə satış təklifləri ilə canlanır. Bu müddət ərzində Dubay canlı bayram ab-havası təqdim edərək bütün qonaqlar üçün açıq qalır.

Ramazan bayramı iftarın xüsusilə şən və səxavətli bayramı olan Eid al-Fitr ilə bitir. Bu bayram orucluq və mənəvi təmizlənmə ayının bitməsini simvolizə edir. Küçələr parlaq işıqlar və bəzəklərlə bəzədilib, ailələr və dostlar bayram ziyafəti üçün toplaşır. Bu müddət ərzində şəhər xüsusi endirimlər, unikal bayram təklifləri və bayramı yaddaqalan edəcək müxtəlif əyləncələr təklif edir.

Böyük Onlayn Satış

Yazın əvvəlində üç günlük eksklüziv onlayn satış olacaq. Alıcılar əhəmiyyətli endirimlər gözləyə bilərlər – geniş çeşiddə məhsullar üzrə 30%-dən 95%-ə qədər: geyim, dəbdəbəli kosmetika, elektronika və s. Satışların başlayacağı dəqiq tarix yaxın vaxtlarda açıqlanacaq.

Dubay Kiberidman və Oyun Festivalı

25 aprel - 11 may: Dubay Esports və Games Festivalı Dubayın beynəlxalq oyun mərkəzi kimi statusunu möhkəmləndirən əlamətdar hadisə olacaq. 17 gün ərzində şəhərdə qabaqcıl sənaye tendensiyalarına həsr olunmuş müxtəlif oyun tədbirləri, eSports turnirləri və işgüzar görüşlər keçiriləcək. 2025-ci ilin yanvar ayından məktəblərdə başlayacaq təhsil təşəbbüslərinə xüsusi diqqət yetiriləcək. GameExpo çərçivəsində xüsusi təhsil günləri 7 və 8 may 2025-ci il tarixlərinə planlaşdırılır. Bundan əlavə, oyun sənayesində ən böyük B2B tədbiri GameExpo Summit 7 və 8 may 2025-ci il tarixlərində Dubayda keçiriləcək. Bunun ardınca 9-11 may 2025-ci il tarixlərində Dubay Dünya Ticarət Mərkəzində, Zabeel 2 və 3-də baş tutacaq kütləvi GameExpo tədbiri keçiriləcək.

3 Günlük Super Endirim

3-Day Super Sale (3DSS) Dubayda iki mərhələdə keçiriləcək: May və Noyabr 2025-ci ildə. Satış bir həftə sonu keçiriləcək və alıcı cəlb etmək və turizmi inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Satış zamanı siz müxtəlif məhsulları 25%-dən 90%-ə qədər endirimlə əldə edə bilərsiniz - geyim, ayaqqabı, aksesuar, elektronika, mebel, məişət əşyaları və hətta ərzaq məhsulları.

Dubayda Qurban bayramı

2-8 iyun 2025-ci il: Qurban bayramı ən əlamətdar İslam bayramlarından biridir. İnsanların bir araya gəldiyi, bayramlaşdığı, xeyirxah işlər görmək fürsəti ilə sevindiyi bir dövrdür. Festival zamanı Dubay ticarət mərkəzlərində böyük satışlar, restoranlar tərəfindən təklif olunan xüsusi menyular və şəhərin küçələrində atəşfəşanlıq və konsertlər kimi əyləncə tədbirləri ilə canlanır. Sakinlər və qonaqlar Dubayın zəngin mədəniyyəti və adət-ənənələrinə qərq ola, təcrübə mübadiləsi apara və şənliklərdən həzz ala bilərlər.

Dubay Yay Sürprizləri (DSS) Şopinq Festivalı

27 iyun – 31 avqust 2025-ci il: Dubayda yay ayları Dubai Summer Surprises (DSS) alış-veriş festivalı ilə əsl zövqə çevrilir.

DSS dünya səviyyəli alış-veriş, inanılmaz endirimlər, maraqlı əyləncə və zərif mətbəx təklif edir. Dubayda yay hər yaşdan olan ziyarətçiləri sevindirəcək, heyrətləndirəcək və ruhlandıracaq xoş sürprizlərlə dolu ən yaxşı təkliflərin vaxtı olacaq. İstər ailəvi tətil planlaşdırırsınız, istər tədbirlərdə iştirak edirsiniz, istərsə də unikal attraksionlarla qarşılaşırsınız, Dubay Yay Sürprizləri sizə maraqlı təcrübələrlə dolu unudulmaz yay təqdim edəcək.

Məktəb mövsümünə hazırlıq

4-28 avqust 2025-ci il: Məktəbə qayıtma mövsümü yeni dərs ili başlamazdan əvvəl ailələri sevinc və həyəcanla doldurur. Bu müddət ərzində valideynlər və uşaqlar məktəb ləvazimatlarını və qarderoblarını yeniləyirlər və Dubay bir çox xüsusi aksiyalar və endirimlər təklif edərək, alış-verişi xüsusilə sərfəli edir. Bundan əlavə, bu, ailənizlə vaxt keçirmək, uşaqlarınıza düzgün seçim etməkdə kömək etmək və onlara ağıllı alış-verişin əsaslarını öyrətmək üçün əla fürsətdir.

DSS Final Sale - Yay Şopinq Festivalının Son Satışı

Avqust 2025: Dubai Summer Surprises (DSS) Son Satış - inanılmaz alış-veriş sövdələşmələri təklif edən çox gözlənilən hadisə. Alıcılar Dubayda həyat tərzi, gözəllik, elektronika və moda kateqoriyalarında aparıcı brendlərə 90%-ə qədər endirim gözləyə bilərlər.

Dubai Home Festival

3-16 oktyabr 2025: Dubai Home Festival evlərini təmir etmək və ya təchiz etmək istəyənlər üçün əla fürsətdir. Dubaydakı mağazalar geniş çeşiddə ev və bəzək əşyalarına böyük endirimlər və xüsusi aksiyalar təqdim edəcək. Bundan əlavə, festival çərçivəsində eksklüziv lotereyalar keçiriləcək. Əvvəlki illərdə iştirakçılar evlərində kosmetik təmir qazanıb, hətta hədiyyə olaraq mənzil də alıblar. Dubai Home Festival təkcə alış-veriş üçün əla yer deyil, həm də evinizi mükəmməl məkanınıza çevirmək şansıdır.

Diwali İşıqlar Festivalı

17-26 oktyabr 2025-ci il: Dubay işığın qaranlığa, xeyirin şər üzərində qələbəsini simvolizə edən Hindistanın Divali festivalının canlı qeydini təqdim edəcək. Festival şəhəri çoxlu işıqlar, ailə ab-havası və möhtəşəm endirimlərlə dolduracaq: qızıl, zərgərlik, gəlinlik və ev əşyalarına endirimlər. Alış-veriş mərkəzləri və əyləncə məkanları işıq şouları və tematik tədbirlərdən zövq alacaqsınız.

Dubai Fitness Challenge

1–30 Noyabr 2025: Dubai Fitness Challenge insanları daha aktiv və sağlam həyat sürməyə ruhlandıran genişmiqyaslı şəhər tədbiridir. 30 gün ərzində iştirakçılar – şəhər sakinləri və qonaqlar gündə 30 dəqiqə fiziki fəaliyyətə vaxt ayırırlar.

Proqram bütün yaş və fitness səviyyələri üçün müxtəlif fəaliyyətlər təklif edir: fitnes dərsləri, idman və tematik tədbirlər. Mağazalardan, idman klublarından və sağlam qidalı kafelərdən xüsusi aksiyalar və endirimlər çağırışda iştirakı daha da cəlbedici edir. Əsas tədbirlərə unikal təcrübələr yaratmaq üçün simvolik şəhər fonunda baş tutan Dubai Run, Dubai Ride və Dubai Stand Up Paddle daxildir. Dubai Fitness Challenge təkcə idmanla bağlı deyil, həm də ilham, birlik və yeni imkanlar haqqındadır.

Eid Al Etihad Celebrations (BƏƏ Milli Günü)

1-3 dekabr 2025-ci il: Milli Gün, Qurban Bayramı, BƏƏ-nin formalaşması və birliyini qeyd edir, nailiyyətlərlə fəxr və gələcəyə olan istəkləri simvollaşdırır. Üç gün ərzində Dubay möhtəşəm atəşfəşanlıq nümayişləri, eksklüziv pərakəndə satış aksiyaları və maraqlı tədbirləri təklif edən bayramların mərkəzinə çevrilir. Bu bayram xalqı birləşdirir, onun zəngin irsini, dinamik inkişafını qeyd edir.