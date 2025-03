İqtisadiyyat Nazirliyinin işçilərinin say həddi artırılıb - Fərman

İqtisadiyyat Nazirliyinin işçilərinin say həddi artırılıb.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin işçilərinin say həddi cəmi 5332-dən (Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələrinin aparatları istisna olmaqla) 5402, o cümlədən Nazirliyin Aparatının işçilərinin say həddi 409-dan 459, nazirlik yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Aparatının işçilərinin say həddi 260-dan 280 ştat vahidinə qaldırılıb.