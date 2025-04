SHE Congress 2025: Təcili olandan dəyərli olana keçid

Regionun ən təsirli liderlik tədbirlərindən biri olan SHE Congress 2025 növbəti dəfə simvolik məkan Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, tədbir artıq yeddinci ildir ki, davamlı təsir yaratmaq üçün ortaq təşəbbüslə birləşmiş cəsarətli fikir liderlərini, inşaatçıları və liderləri bir araya gətirməyə davam edir.

SHE – Smart (Ağıllı), Happy (Xoşbəxt), Equal (Bərabər) - bir təşəbbüs kimi start götürərək qadın liderliyinə üzərində qurulmuş bu tədbir indi məqsədyönlü liderlik mövzusunda daha geniş dialoqa çevrilib, necə rəhbərlik etməyimiz, innovasiyaya meylimiz və irsimizi müəyyənləşdirdiyimizlə bağlı daha dərin suallar doğurur.

2025-ci ilin mövzusu olan “Beyond Now – Creating What Lives On” (“Bu Gündən Kənar – Gələcəyə Qalanı Yaratmaq”) iştirakçıları qoya biləcəkləri miras haqqında düşünməyə dəvət edir – uzaq gələcəkdə deyil, hər gün etdiyimiz seçimlərdə. Vaxtın təcililiyi çox vaxt əsas olan dəyərləri üstələdiyi bir dövrdə SHE Congress diqqəti başqa istiqamətə yönəldir: Hərəkətlərimizin daşıdığı dəyərlər nədir? İllər sonra da önəmli qalacaq nədir? Biz təsirdən danışırıq.

Konqres biznes, dövlət, mədəniyyət, sahibkarlıq və akademik mühitdən yerli və beynəlxalq səviyyədə olan səsləri bir araya gətirir. İcraçı rəhbərlər, novatorlar, yaradıcı şəxslər və dəyişikliklərə imza atan mütəxəssislər mənalı liderliyi yenidən müəyyənləşdirərək, uzunmüddətli düşüncənin real inkişafı necə təmin etdiyini nümayiş etdirəcəklər.

SHE Congress çıxışlardan daha artığıdır. Bu, aydınlıq, əlaqə və təkan üçün bir məkandır. O, səmimi mühiti və dürüst söhbətləri ilə tanınır - insanların sadəcə iştirak etmədiyi, həm də məşğul olduğu, yeni və təcrübəli liderlərin niyyətlə hərəkətin ahəngini yaratmaq üçün ilham tapdığı bir yer.

“SHE Congress” hər zaman məqsədyönlü şəkildə yaratmağı təşviq edib. Bu, təkcə hazırki liderlik haqqında deyil, həm də dayanıqlı dəyərləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu ilki mövzu real təsirin yaşanan andan kənarda olduğunu xatırladır."

2017-ci ildən bəri “SHE Congress” davamlı olaraq inklüziv liderlikdən dayanıqlı inkişafa qədər hər şeyi əhatə edən transformativ söhbətlər üçün platforma təqdim edir. Əvvəlcə qadın liderliyinin yüksəldilməsinə yönəlmiş bu tədbir sürətlə böyüyərək Azərbaycanı innovativ düşüncə və mənalı dəyişikliklər üçün regional mərkəz kimi mövqeləndirməyə nail olub.

Builki “SHE Congress” aparıcı qurumların və bizneslərin, ilk növbədə dialoqa, mədəniyyətə və innovasiyaya sadiqliyi ilə konqresi ildən-ilə yüksəltməkdə davam edən Heydər Əliyev Mərkəzinin tərəfdaşlığı və dəstəyi sayəsində baş tutur. Biz həmçinin Yelo Bank, Mastercard, Bosch, Azercell, KOBİA və Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsi ilə tərəfdaşlıq etməkdən qürur duyuruq – onların hamısı dayanıqlı dəyər yaradan liderliyə ümumi inamı dəstəkləyir.

Tədbirin uğurunu və fərqliliyini təmin edən çap, video istehsalı, kreativ dizayn və logistik dəstəyə görə xüsusi təşəkkürümüzü dəstəkçi tərəfdaşlarımıza – Bakı Media Mərkəzi və Print Art şirkətinə bildiririk.

SHE Congress 2025-də bizə qoşulun. Bu sadəcə konfrans deyil. Bu, mənalı liderliyə çağırış və gələcəyə qalanı birlikdə yaratmaq fürsətidir.

Qeydiyyat artıq açıqdır. İştirakınızı təmin etmək üçün qeydiyyat formasını doldurun:

