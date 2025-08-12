AMB 12 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9768 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1378 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9768
|AUD
|1.1076
|BYN
|0.5774
|BGN
|1.0103
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1224
|CZK
|0.0808
|CNY
|0.2365
|DKK
|0.2649
|GEL
|0.6311
|HKD
|0.2166
|INR
|0.0194
|GBP
|2.2847
|IRR
|0.0294
|SEK
|0.1765
|CHF
|2.0963
|ILS
|0.4982
|CAD
|1.2342
|KWD
|5.5605
|KZT
|0.3125
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.4996
|MDL
|0.1017
|NOK
|0.1665
|UZS
|0.0135
|PKR
|0.599
|PLN
|0.4645
|RON
|0.3903
|RUB
|2.1378
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3224
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3225
|TRY
|0.0418
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.146
|NZD
|1.0096
|XAU
|5702.633
|XAG
|64.4334
|XPT
|2268.157
|XPD
|1955.714
