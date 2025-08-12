 AMB 12 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 12 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9768 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1378 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9768
AUD 1.1076
BYN 0.5774
BGN 1.0103
AED 0.4628
KRW 0.1224
CZK 0.0808
CNY 0.2365
DKK 0.2649
GEL 0.6311
HKD 0.2166
INR 0.0194
GBP 2.2847
IRR 0.0294
SEK 0.1765
CHF 2.0963
ILS 0.4982
CAD 1.2342
KWD 5.5605
KZT 0.3125
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.4996
MDL 0.1017
NOK 0.1665
UZS 0.0135
PKR 0.599
PLN 0.4645
RON 0.3903
RUB 2.1378
RSD 0.0169
SGD 1.3224
SAR 0.453
xdr 2.3225
TRY 0.0418
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.146
NZD 1.0096
XAU 5702.633
XAG 64.4334
XPT 2268.157
XPD 1955.714
