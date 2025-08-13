 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:39 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, avqustun 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0417 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu 2,1384 manata kimi, avro isə 1,9854 manatadək bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9864
1 Avstraliya dolları AUD 1,1104
1 Belarus rublu BYN 0,5774
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0152
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1229
1 Çexiya kronu CZK 0,0812
1 Çin yuanı CNY 0,2368
1 Danimarka kronu DKK 0,2662
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6309
1 Honq Konq dolları HKD 0,2166
1 Hindistan rupisi INR 0,0194
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2959
10 000 İran rialı IRR 0,0294
1 İsveç kronu SEK 0,1781
1 İsveçrə frankı CHF 2,108
1 İsrail şekeli ILS 0,4985
1 Kanada dolları CAD 1,234
1 Küveyt dinarı KWD 5,5649
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3142
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,5022
1 Moldova leyi MDL 0,1014
1 Norveç kronu NOK 0,1666
100 Özbəkistan somu UZS 0,0136
100 Pakistan rupisi PKR 0,5993
1 Polşa zlotısı PLN 0,4668
1 Rumıniya leyi RON 0,3925
100 Rusiya rublu RUB 2,1384
1 Serbiya dinarı RSD 0,017
1 Sinqapur dolları SGD 1,3254
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,453
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3194
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0417
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,041
100 Yaponiya yeni JPY 1,1492
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0129
1 Qızıl XAU 5698,426
1 Gümüş XAG 64,9466
1 Platin XPT 2277,686
1 Palladium XPD 1923,984
Bütün xəbərlər