AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, avqustun 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0417 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu 2,1384 manata kimi, avro isə 1,9854 manatadək bahalaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9864
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1104
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5774
|1 Bolqarıstan levi
|BGN
|1,0152
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1229
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0812
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2368
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2662
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6309
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2166
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0194
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2959
|10 000 İran rialı
|IRR
|0,0294
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1781
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,108
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,4985
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,234
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5649
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3142
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4664
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0195
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5022
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1014
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1666
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0136
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,5993
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4668
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3925
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1384
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,017
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3254
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,453
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3194
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0417
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,041
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,1492
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|1,0129
|1 Qızıl
|XAU
|5698,426
|1 Gümüş
|XAG
|64,9466
|1 Platin
|XPT
|2277,686
|1 Palladium
|XPD
|1923,984
22