 Bağça müəllimlərinin işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələrinə dair Apellyasiya komissiyası fəaliyyətə başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bağça müəllimlərinin işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələrinə dair Apellyasiya komissiyası fəaliyyətə başlayır

Qafar Ağayev17:24 - Bu gün
Bağça müəllimlərinin işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələrinə dair Apellyasiya komissiyası fəaliyyətə başlayır

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinin nəticələri ilə bağlı Apellyasiya komissiyası fəaliyyətə başlayacaq.

İdarədən 1news.az-a bildirilib ki, müsahibə mərhələsində uğur qazanmayan namizədlər avqustun 15-i saat 15:00-17:00 aralığında BŞTİ-yə yaxınlaşaraq Apellyasiya komissiyasına müraciət edə bilərlər. Müraciət edən hər bir şəxsin şəxsiyyətini (şəxsiyyət vəsiqəsi), təhsilini və iş fəaliyyətini (olduğu təqdirdə) təsdiq edən sənədlərini özü ilə gətirməsi vacibdir.

Qeyd edək ki, 2022-ci və 2023-cü illərdə müsabiqələrin test imtahanı və müsahibə mərhələsindən uğurla keçən, lakin bal ardıcıllığına və seçiminə uyğun olaraq yerləşdirilməsi mümkün olmayan namizədlər, eyni zamanda, 2023-cü ildə test imtahanında keçid balını (29 və daha çox) toplayan və müsahibəyə qatılmayan şəxslər yenidən təşkil olunmuş müsahibədə iştirak ediblər.

Müsahibədə iştirak etmiş şəxslərin nəticələri barədə məlumat SMS vasitəsilə namizədlərin əlaqə nömrələrinə göndərilib.

Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

QDİƏT rəsmisi Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərdi

Cəmiyyət

Azərbaycanlı tələbələr Latviyada təqaüdlə təhsil alacaqlar

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın XİN rəhbəri arasında telefon danışığı aparılıb

Rəsmi

Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

2025-ci ilin ilk altı ayında baş verən avtoqəzaların sayı açıqlandı

MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə aid mövzular açıqlanıb

İkinci qrup üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlanıb

Karyerasına 22 yaşında Balaxanı neftçiləri ilə fəhlə kimi başlayan nazir - VİDEO

Redaktorun seçimi

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

Sizin üçün xəbərlər

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

QDF Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Göyçayda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

2025-ci ilin ilk altı ayında baş verən avtoqəzaların sayı açıqlandı

Bu gün, 17:55

MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə aid mövzular açıqlanıb

Bu gün, 17:46

İkinci qrup üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:41

Karyerasına 22 yaşında Balaxanı neftçiləri ilə fəhlə kimi başlayan nazir - VİDEO

Bu gün, 17:36

Bağça müəllimlərinin işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələrinə dair Apellyasiya komissiyası fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 17:24

Bakıda strateji kommunikasiyalar mövzusunda kurs keçirilib

Bu gün, 17:23

Bakı Dəmiryol Vağzalının parklanma xidməti metro müvvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 16:38

Yanvar-iyun aylarında nəqliyyat dəhlizlərində yük daşımalarının həcmi açıqlanıb

Bu gün, 16:36

Azərbaycanlı tələbələr Latviyada təqaüdlə təhsil alacaqlar

Bu gün, 16:16

Həbsdə olan həyat yoldaşına narkotik keçirməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:04

Vətəndaşlar polis rəislərinə birbaşa müraciət edə biləcəklər - VİDEO

Bu gün, 15:34

Metroda doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 15:22

QDİƏT rəsmisi Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərdi

Bu gün, 15:12

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda keçirilən hərbi paradda iştirak ediblər - VİDEO

Bu gün, 14:58

İngiltərədə çikunyunya virusu sürətlə artır

Bu gün, 14:30

Daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 14:15

Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın XİN rəhbəri arasında telefon danışığı aparılıb

Bu gün, 14:06

Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 13:16

Dövlət Xidmətinin rəsmi emblemi haqqında əsasnamə təsdiqlənib

Bu gün, 13:15

AAYDA-ya 1.5 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:03
Bütün xəbərlər