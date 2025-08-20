 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:36 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1091 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.978
AUD 1.0955
BYN 0.5686
BGN 1.0132
AED 0.4628
KRW 0.1215
CZK 0.0809
CNY 0.2366
DKK 0.265
GEL 0.6316
HKD 0.2178
INR 0.0195
GBP 2.2908
IRR 0.0299
SEK 0.1769
CHF 2.1028
ILS 0.5011
CAD 1.2256
KWD 5.5625
KZT 0.3156
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5022
MDL 0.1021
NOK 0.1651
UZS 0.0136
PKR 0.6005
PLN 0.4654
RON 0.3911
RUB 2.1091
RSD 0.0169
SGD 1.3221
SAR 0.453
xdr 2.3265
TRY 0.0416
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.152
NZD 0.9907
XAU 5642.181
XAG 63.2259
XPT 2234.854
XPD 1882.342
Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar

Siyasət

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

İqtisadiyyat

Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

ADY: 7 ayda qatarlar təsərrüfat heyvanları ilə 27 dəfə toqquşub

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

Göygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar

Bu gün, 15:18

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 15:10

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 14:41

Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 6 vəkilə xəbərdarlıq edilib, 1 vəkilə töhmət verilib

Bu gün, 14:30

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar

Bu gün, 14:24

Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

Bu gün, 14:14

İlk altı ayda 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib

Bu gün, 13:56

BDYPİ ötmə və manevretmə qaydaları ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 13:49

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

Bu gün, 13:38

38 dərəcə isti, yağış, duman - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:49

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb

Bu gün, 12:31

Gənc hərbi pilotlarla təlim-məşq uçuşları keçirilib - VİDEO

Bu gün, 11:59

Paytaxtda 35 min manat dəyərində günəş panellərini oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:48

Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

Bu gün, 11:26

“Eurovision 2026” Vyanada keçiriləcək

Bu gün, 11:19

ADY: 7 ayda qatarlar təsərrüfat heyvanları ilə 27 dəfə toqquşub

Bu gün, 10:58

Biləcəridə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 10:46

Abşeronda yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

Bu gün, 10:42

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

Bu gün, 10:27

Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edilib

Bu gün, 10:26
Bütün xəbərlər