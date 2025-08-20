AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1091 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.978
|AUD
|1.0955
|BYN
|0.5686
|BGN
|1.0132
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1215
|CZK
|0.0809
|CNY
|0.2366
|DKK
|0.265
|GEL
|0.6316
|HKD
|0.2178
|INR
|0.0195
|GBP
|2.2908
|IRR
|0.0299
|SEK
|0.1769
|CHF
|2.1028
|ILS
|0.5011
|CAD
|1.2256
|KWD
|5.5625
|KZT
|0.3156
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5022
|MDL
|0.1021
|NOK
|0.1651
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.6005
|PLN
|0.4654
|RON
|0.3911
|RUB
|2.1091
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3221
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3265
|TRY
|0.0416
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.152
|NZD
|0.9907
|XAU
|5642.181
|XAG
|63.2259
|XPT
|2234.854
|XPD
|1882.342
