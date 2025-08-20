Paytaxtda 35 min manat dəyərində günəş panellərini oğurlayan şəxs saxlanılıb
Xəzər rayonunda talama cinayəti qeydə alınıb.
DİN mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Qala qəsəbə sakininin ərazisindən 35 min manat dəyərində günəş panelləri, su mühərriki, samovar və elektrik naqilləri oğurlanıb.
Xəzər RPİ-nin 1-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri ilə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 51 yaşlı İ.Məmmədov, 29 yaşlı A.Eyvazov və 24 yaşlı İ.Bünyadov saxlanılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
