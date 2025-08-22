İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb
Jurnalist İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasının İctimaiyyətlə Əlaqələr və Qərbi Azərbaycan Televiziyası şöbəsinin müdiri vəzifəsindən ayrılıb.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, özünün sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.
"Çoxsaylı jurnalist müraciətlərini nəzərə alaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir müddət əvvəl öz istəyimlə Qərbi Azərbaycan İcmasında tutduğum vəzifədən istefa verərək ayrılmışam. Media nümayəndələrindən xahiş edirəm ki, Qərbi Azərbaycan mövzusuna dair bütün sual və müraciətlərini birbaşa İcmaya ünvanlasınlar" - deyə İ.Yaşaroğlu paylaşımda qeyd edib.
