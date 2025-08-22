 Fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin əvəzlənməsi və qeydiyyatı asanlaşır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin əvəzlənməsi və qeydiyyatı asanlaşır

Qafar Ağayev17:53 - Bu gün
Fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin əvəzlənməsi və qeydiyyatı asanlaşır

Azərbaycanda fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin əvəzlənməsi və qeydiyyatı asanlaşır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin açıqlamasında bildirilir.

Qurum bəyan edib ki, ölkəmizdə daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı sahəsində prosedurların sadələşdirilməsi, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması və qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilir.

Bu baxımdan, iyulun 14-də qəbul edilmiş “Torpaq, Mülki, Mənzil, Şəhərsalma və Tikinti Məcəllələrində, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında”, “Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” və “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” qanunlanda dəyişiklik edilməsi barədə” qanunun tətbiqi xüsusi önəm kəsb edir.

Dəyişikliklərə əsasən, fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin yerləşdiyi torpaq sahələrində yeni yaşayış sahələrinin tikintisi məqsədəuyğun hesab edilmədikdə həmin torpaq sahələrinin əvəzinə torpaq sahələri dövlət ehtiyat fondu torpaqlarından ayrılacaq. Bu mümkün olmadıqda isə mütənasib dəyərdə bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar istifadəyə yönəldiləcək. Belə olan halda torpaq sahələri bələdiyyə tərəfindən hərrac keçirilmədən və aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyləri tələb olunmadan təqdim ediləcək.

Qanunla aşağıdakı hallarda tikinti işləri fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsində deyil, yeni torpaq sahəsində aparılır:

- Torpaq sahəsi təbii fəlakət baxımından tikinti üçün yüksək riskli ərazi olduqda;
- Torpaq sahəsinin təyinatına görə tikinti aparılmasına icazə verilmədikdə;
- Torpaq sahəsi kommunikasiya xətlərinin mühafizə zonalarında yerləşdikdə.

Bu səbəblər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən ediləcək və nəticə barədə vətəndaşa məlumat veriləcək.

Qanun vətəndaşın maraq və mənafelərini nəzərə almaqla dövlət tərəfindən torpaqların qorunması və səmərəli istifadəsini təmin edir. Belə ki, vətəndaş yaşayış sahəsinin yeni torpaq sahəsində tikintisi ilə razılaşmadıqda onun maraqları nəzərə alınır, əvvəlki torpaq sahəsinin dəyəri mülkiyyətçiyə ödənilməklə dövlətin mülkiyyətinə keçir.

Qanunla fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş əmlakın əvəzinə dövlət vəsaiti hesabına tikilmiş yeni yaşayış sahələri üzərində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı məsələlər də tənzimlənib.

Paylaş:
75

Aktual

Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Rəsmi

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Cəmiyyət

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

İqtisadiyyat

Fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin əvəzlənməsi və qeydiyyatı asanlaşır

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

AMB günün valyuta məzənnəsini açıqladı

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

ADY: 7 ayda qatarlar təsərrüfat heyvanları ilə 27 dəfə toqquşub

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Son xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 22:43

MİQ üzrə müsahibələrin üçüncü günündə 977 nəfər dəvət olunub

Bu gün, 17:54

Fövqəladə hal nəticəsində məhv olmuş yaşayış sahələrinin əvəzlənməsi və qeydiyyatı asanlaşır

Bu gün, 17:53

“PAŞA Holding” “ABAD” tərəfindən icra edilmiş layihələri dəstəkləməyə davam edir

Bu gün, 17:47

Seçmə mərhələ: Azərbaycan millisinin oyunlarının tarixi müəyyənləşib

Bu gün, 17:43

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Bu gün, 17:31

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Bu gün, 16:55

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Bu gün, 16:38

Azərbaycan Prezidentinə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 16:35

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

Bu gün, 16:18

Kərbəlaya gedən zəvvarları aldadıb yarıyolda qoyan şəxs tutuldu

Bu gün, 16:07

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Bu gün, 15:54

Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı ölənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:50

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Bu gün, 15:35

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Bu gün, 15:27

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Bu gün, 15:13

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 15:10

“Memar Əcəmi” stansiyasının keçidində təmir işləri yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 14:59
Bütün xəbərlər