 Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Qafar Ağayev15:53 - Bu gün
Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) paytaxtın təsərrüfat xidmətləri rəhbərlərinin iştirakı ilə payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı geniş müşavirə keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə BŞİH-dən məlumat verilib.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində şəhərin maddi-texniki bazası güclənib, paytaxt yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.

Onun sözlərinə görə, bu gün strukturlar öz funksional vəzifələrindən asılı olmayaraq vahid orqanizm kimi çalışmalıdırlar. Mövcud imkanlar daha səmərəli və əlaqəli fəaliyyət göstərməyə şərait yaradır və qarşıdan gələn mövsümə hazırlıq işləri də bu yanaşma ilə icra olunmalıdır.

İclasda paytaxtda aparılan abadlıq-quruculuq, kommunal xidmətlər, yaşıllaşdırma işlərinin mövcud vəziyyəti müzakirə olunub və bu işlərin sürətləndirilməsi tapşırılıb.

Sonda müşavirə iştirakçılarına mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması, payız-qış mövsümünə hazırlıq, abadlıq-quruculuq və təmizlik işlərinin yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

Paylaş:
61

Aktual

Siyasət

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Siyasət

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Cəmiyyət

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Səbaildə 10 kq marixuana aşkarlanıb

Son xəbərlər

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Bu gün, 17:54

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bu gün, 17:51

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Bu gün, 17:39

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Bu gün, 17:39

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Bu gün, 17:32

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Bu gün, 17:30

Mehriban Əliyeva ailə üzvlərinin əhatəsində - FOTO

Bu gün, 17:26

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Bu gün, 17:15

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Bu gün, 17:12

Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

Bu gün, 17:01

Məktəblərdə müəllimlərin sayı azalıb

Bu gün, 16:58

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeri rəhbər şəxslər təyin olunub

Bu gün, 16:19

Ağstafada meşə sahəsində yanğın başlayıb

Bu gün, 16:14

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:53

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Bu gün, 15:51

Lisey və gimnaziyalarda II mərhələ seçimlərinə start verilir

Bu gün, 15:10

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınların söndürülməsinə aviasiya qüvvələri cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 14:23

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Bu gün, 14:02

BMT, Qəzzada daimi atəşkəs çağırışı edib

Bu gün, 13:28

Milli Müdafiə Universiteti tələbə qəbulu elan edir

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər