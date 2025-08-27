 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,15 % azalaraq 1,9744 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,1116 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9744

100 Rusiya rublu

2,1116

1 Avstraliya dolları

1,1024

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0100

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1218

1 Çexiya kronu

0,0805

1 Çin yuanı

0,2376

1 Danimarka kronu

0,2645

1 Gürcü larisi

0,6304

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2862

10 000 İran rialı

0,0298

1 İsveç kronu

0,1774

1 İsveçrə frankı

2,1111

1 İsrail şekeli

0,5073

1 Kanada dolları

1,2280

1 Küveyt dinarı

5,5623

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3171

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4985

1 Moldova leyi

0,1024

1 Norveç kronu

0,1675

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,5995

1 Polşa zlotası

0,4634

1 Rumıniya leyi

0,3904

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3205

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3240

Türk lirəsi

0,0414

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1492

Yeni Zelandiya dolları

0,9934

Qızıl

5737,3300

Gümüş

65,3571

Platin

2301,1115

Palladium

1872,7200

47

