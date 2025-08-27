AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,15 % azalaraq 1,9744 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,1116 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9744
|
100 Rusiya rublu
|
2,1116
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1024
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0100
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1218
|
1 Çexiya kronu
|
0,0805
|
1 Çin yuanı
|
0,2376
|
1 Danimarka kronu
|
0,2645
|
1 Gürcü larisi
|
0,6304
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2862
|
10 000 İran rialı
|
0,0298
|
1 İsveç kronu
|
0,1774
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1111
|
1 İsrail şekeli
|
0,5073
|
1 Kanada dolları
|
1,2280
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5623
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3171
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4985
|
1 Moldova leyi
|
0,1024
|
1 Norveç kronu
|
0,1675
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5995
|
1 Polşa zlotası
|
0,4634
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3904
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3205
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3240
|
Türk lirəsi
|
0,0414
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1492
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9934
|
Qızıl
|
5737,3300
|
Gümüş
|
65,3571
|
Platin
|
2301,1115
|
Palladium
|
1872,7200