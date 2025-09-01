 AMB sentyarbrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB sentyarbrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev10:03 - Bu gün
AMB sentyarbrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9904 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0972 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9904

100 Rusiya rublu

2,0972

1 Avstraliya dolları

1,1123

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0144

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1220

1 Çexiya kronu

0,0814

1 Çin yuanı

0,2384

1 Danimarka kronu

0,2666

1 Gürcü larisi

0,6302

1 Honq Konq dolları

0,2182

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2981

10 000 İran rialı

0,0302

1 İsveç kronu

0,1798

1 İsveçrə frankı

2,1259

1 İsrail şekeli

0,5081

1 Kanada dolları

1,2374

1 Küveyt dinarı

5,5653

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3157

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5018

1 Moldova leyi

0,1024

1 Norveç kronu

0,1691

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,6012

1 Polşa zlotası

0,4668

1 Rumıniya leyi

0,3923

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3243

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3267

Türk lirəsi

0,0413

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1560

Yeni Zelandiya dolları

1,0031

Qızıl

5908,4010

Gümüş

68,7913

Platin

2342,7785

Palladium

1906,2780

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Cəmiyyət

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Siyasət

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank iki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyasını ləğv edib

AMB sentyarbrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl 3 500 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda kriptovalyuta üzərinə həbs qoyuldu

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında strateji körpü rolunu oynayır

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

DVX-dən vətəndaşlara XƏBƏRDARLIQ: Vətəndaşlar müxtəlif yollarla aldadılır

Son xəbərlər

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:20

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Bu gün, 17:19

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

Bu gün, 17:16

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

Bu gün, 16:55

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

Bu gün, 16:28

Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

Bu gün, 16:02

ETSN: Bəzi meşələrdə yaşıllıqlara ziyan vuran zərərvericilər yayılıb

Bu gün, 15:57

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Bu gün, 15:34

Rezidenturanın boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilir

Bu gün, 15:27

Dövlət Başçısı: Azərbaycan-Çin əlaqələri son iki ildə keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib

Bu gün, 15:14

Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib

Bu gün, 15:07

Leyla Əliyeva “Tut Əlimdən” Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bulvarda dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən qadın xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 14:29

Formula 1-ə görə dərslər sentyabrın 21-i başlayacaq? - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:14

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Bu gün, 14:11

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 13:48

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 13:24

Mərkəzi Bank iki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyasını ləğv edib

Bu gün, 13:16
Bütün xəbərlər