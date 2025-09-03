 Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

16:03 - Bu gün
Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

1 sentyabr 2025-ci il tarixində Bakıda dünyanın ən nüfuzlu proqramlaşdırma yarışlarından biri olan 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) dünya finalının açılış mərasimi keçirilib.

Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutan tədbir ölkəmizdə ilk dəfə təşkil edilən dünya finalı ilə tarixə düşüb.

Qeyd edək ki, ICPC dünya finalı Mərkəzi Bankın tərəfdaşlığı, ICPC Fondunun təşkilatçılığı, ADA Universitetinin ev sahibliyi, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi, ICPC Azərbaycan icmasının əməkdaşlığı və PAŞA Holding-in dəstəyi ilə gerçəkləşir. Kapital Bank isə PAŞA Holding-in daxilində bu mühüm qlobal layihədə fəal iştirak edir.

Açılış mərasimində ICPC Fondunun prezidenti Bil Pouçer builki yarışa 63 294 tələbə, 10 573 məşqçi və köməkçi məşqçinin qatıldığını bildirib. Onlar 3 307 universiteti və 93 şirkəti təmsil edərək yarışların seçim mərhələlərində iştirak ediblər. Nəticədə dünyanın ən güclü tələbə proqramçılarından ibarət 148 komanda final mərhələsinə vəsiqə qazanaraq Bakıya toplaşıb.

Tədbirdə çıxış edən Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov bu mötəbər yarışın Bakıda keçirilməsini Azərbaycanın texnoloji tərəqqisinin göstəricisi, beynəlxalq əməkdaşlığa açıqlığının nümunəsi adlandırıb. O vurğulayıb ki, bu təcrübə gənclərin ölkənin texnoloji gələcəyinin formalaşdırılmasına və maliyyə sektorunun mürəkkəb çağırışlarının həllinə mühüm töhfə verəcək.

Bankın nümayəndələrinin də qatıldığı açılış mərasimi, Kapital Bank-ın gənclərin inkişafına, innovasiya və texnologiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqlara verdiyi önəmin nümunəsidir. Bununla yanaşı, PAŞA Holding-in stendində Kapital Bank tərəfindən gənclərə bank sektorunda mövcud iş imkanları, karyera inkişafı, innovativ məhsullar və layihələr haqqında ətraflı məlumat təqdim olunur. Ziyarətçilərin sualları cavablandırılır, onların maraq göstərdiyi mövzular üzrə interaktiv söhbətlər aparılır.

Beş gün davam edəcək layihə çərçivəsində iştirakçılar həm də Bakı Konqres Mərkəzində təşkil olunan sərgidə müxtəlif beynəlxalq şirkətlərin stendləri ilə tanış ola biləcəklər. Sərgidə “OpenAI”, “JetBrains”, “Huawei”, “Google” kimi qlobal lider texnologiya şirkətləri də öz təcrübə və həllərini təqdim edirlər.

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 121 filialı və 52 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün – https://kbl.az/prgtk, Birbank kartı sifarişi üçün – https://kbl.az/prcrc.

Paylaş:
53

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Müsahibə

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Rəsmi

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyiblər - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb

Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Yanvar–iyul aylarında banklar 166 milyon manatlıq mənfəət vergisi ödəyib

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycanda 8 ayda dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Son xəbərlər

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:46

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 17:41

Azərbaycan şahmatçıları beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

Bu gün, 17:39

Sahibə Qafarova Fələstin və İordaniyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb

Bu gün, 17:29

Bu gün görkəmli aktyor, Xalq artisti Yaşar Nurinin doğum günüdür

Bu gün, 17:18

Dövlət Xidməti: Ötən ay 30 milyondan çox zərərli keçid qeydə alınıb

Bu gün, 17:09

“Qırmızıya qarış!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiberhücumlar edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:51

Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:22

Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

Bu gün, 16:03

Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb

Bu gün, 15:55

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Bu gün, 15:42

Azərbaycan Bəhreyndə səfirlik təsis edəcək

Bu gün, 15:25

Sabah Azərbaycan-Türkiyə 4-cü Enerji Forumu keçiriləcək

Bu gün, 15:22

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Bu gün, 14:02

Bakıda 26 min manatlıq dələduzluq edilib, 3 nəfər tutulub

Bu gün, 13:54

Qazaxda evdə yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 13:31

Yağış yağacaq, külək əsəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:24

21 nömrəli uşaq bağçasının müdirinin əmək müqaviləsinə xitam verilib

Bu gün, 12:44

İşıqforun əlavə bölməsində ox işarəsi yanarkən sürücünün öhdəliyi nədən ibarətdir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər