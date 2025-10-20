 Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır! | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

13:26 - Bu gün
Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

İlin ən çox gözlənilən bayramı ərəfəsində Birmarket böyük lotereyaya start verir.

20 oktyabr 2025-dən etibarən Birmarket ölkədə Yeni il ovqatını əvvəldən yaşayır: tətbiqdə edilən hər 10 AZN-lik alış-veriş iştirakçılara iPhone, notbuklar, yüzlərlə hədiyyələr, avtomobillər və Sea Breeze-də təmirli mənzil qazanmaq şansı verir.

Bəli, Birmarket artıq hədiyyələr paylayır - Şaxta Baba isə şokdadır!

İştirak qaydaları sadədir: Hər 10 AZN-lik sifarişə - 1 şans.
Sifarişi təhvil məntəqəsindən götürənlər +10 əlavə şans qazanır.
Birmarket-də ilk alış-veriş edənlər üçün də +10 şans nəzərdə tutulub. Daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir.

Sifariş məbləği daha çox olduqda isə hər 10 AZN 1 şans olaraq hesablanır.

Lotereya 15 tirajdan ibarətdir:
11 həftəlik - smartfonlar, elektronika və məişət texnikası,3 aylıq - məşhur brendlərin avtomobilləri, final isə Sea Breeze-də mənzildir. Hər bilet real şansdır.

Tirajlar 20 oktyabr 2025 – 4 yanvar 2026 tarixlərini əhatə edir. Qaliblər https://www.instagram.com/birmarket.az/ instaqram səhifəsində canlı yayımda elan olunacaq və SMS vasitəsilə məlumatlandırılacaq.

Daha ətraflı məlumat üçün: https://landings.birmarket.az/birmarketlotereya/

Niyə Birmarket?
Sürətli alış-veriş və asan geri qaytarılma, ilk 3 sifarişə pulsuz çatdırılma, təhvil alarkən kartla ödəmə, kredit və taksitlə ödəniş imkanı, həmçinin gündəlik endirimlər - bütün bunlar alış-verişi daha rahat və əlçatan edir. Burada hər sifariş Yeni il möcüzəsinin bir hissəsidir.

Birmarket tətbiqini yüklə, alış-veriş et və Yeni ili Birmarket-in hədiyyəsi ilə qarşıla!

Reklam hüququnda

