Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!
İlin ən çox gözlənilən bayramı ərəfəsində Birmarket böyük lotereyaya start verir.
20 oktyabr 2025-dən etibarən Birmarket ölkədə Yeni il ovqatını əvvəldən yaşayır: tətbiqdə edilən hər 10 AZN-lik alış-veriş iştirakçılara iPhone, notbuklar, yüzlərlə hədiyyələr, avtomobillər və Sea Breeze-də təmirli mənzil qazanmaq şansı verir.
Bəli, Birmarket artıq hədiyyələr paylayır - Şaxta Baba isə şokdadır!
İştirak qaydaları sadədir: Hər 10 AZN-lik sifarişə - 1 şans.
Sifarişi təhvil məntəqəsindən götürənlər +10 əlavə şans qazanır.
Birmarket-də ilk alış-veriş edənlər üçün də +10 şans nəzərdə tutulub. Daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir.
Sifariş məbləği daha çox olduqda isə hər 10 AZN 1 şans olaraq hesablanır.
Lotereya 15 tirajdan ibarətdir:
11 həftəlik - smartfonlar, elektronika və məişət texnikası,3 aylıq - məşhur brendlərin avtomobilləri, final isə Sea Breeze-də mənzildir. Hər bilet real şansdır.
Tirajlar 20 oktyabr 2025 – 4 yanvar 2026 tarixlərini əhatə edir. Qaliblər https://www.instagram.com/birmarket.az/ instaqram səhifəsində canlı yayımda elan olunacaq və SMS vasitəsilə məlumatlandırılacaq.
Daha ətraflı məlumat üçün: https://landings.birmarket.az/birmarketlotereya/
Niyə Birmarket?
Sürətli alış-veriş və asan geri qaytarılma, ilk 3 sifarişə pulsuz çatdırılma, təhvil alarkən kartla ödəmə, kredit və taksitlə ödəniş imkanı, həmçinin gündəlik endirimlər - bütün bunlar alış-verişi daha rahat və əlçatan edir. Burada hər sifariş Yeni il möcüzəsinin bir hissəsidir.
Birmarket tətbiqini yüklə, alış-veriş et və Yeni ili Birmarket-in hədiyyəsi ilə qarşıla!
Reklam hüququnda