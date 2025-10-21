 Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

17:02 - 21 / 10 / 2025
Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC və “Balakhani Operating Company” LTD-nin təşkilatçılığı ilə Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” adlı fotosərginin açılışı keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, sərgi XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft və dəmir yolları arasında formalaşan qarşılıqlı əlaqəni əks etdirən nadir arxiv fotolarını təqdim edir. Bu fotoların əksəriyyəti ilk dəfədir ki, ictimaiyyətə nümayiş olunur.

Tədbir “Azərbaycan Dəmir Yolları”nın 145 illik yubileyinə həsr olunmuş “Üç əsrin yaddaşı” adlı qısa filmin nümayişi ilə başlayıb.

Açılış mərasimində çıxış edən “Balakhani Operating Company”nin prezidenti Rövşən Rzayev dəmir yolları və neft sahəsinin hər zaman Azərbaycanın iqtisadi inkişafının aparıcı qüvvələrindən olduğunu bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, hazırda da neftçilərin qatarla gündəlik səfərə üstünklük verdiyini qeyd edib.

ADY-nin Kommunikasiya departamentinin müdiri Turxan Əhmədov ADY-nin tarixində neftin mühüm rolundan və dəmir yollarının sənayenin etibarlı tərəfdaşına çevrilməsindən danışıb:

“Neft Azərbaycan dəmir yollarını saldı, Dəmir Yolları isə Azərbaycan neftinin daşınmasında, dünyaya çatdırmadında xüsusi rolu olub. Bu sərgi sadəcə dəmir yollarının neftlə bağlantısını göstərmir, həm də bütün tarixin vizual hekayəsidir”.

Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə isə çıxışında ölkəmizin iqtisadi inkişafında dəmir yollarının önəmindən bəhs edib:

“145 il ərzində Azərbaycan Dəmir Yolları kifayət qədər strateji quruma çevrilib və bu gün də öz üzərinə düşən məsuliyyətin öhdəsindən gəlməyi bacarır”.

“Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi Azərbaycanın sənaye və nəqliyyat tarixində mühüm yer tutan iki sahənin – neft və dəmir yollarının bir-birini tamamlayan inkişaf yolunu nümayiş etdirir. 1880-ci ildə Azərbaycanın ilk dəmir yolu – Bakı–Sabunçu–Suraxanı xətti istifadəyə verilib. Bu qatarlar dünyada ilk dəfə nefti vaqon-sisternlərlə daşıyaraq tarix yazıb. Çox keçmədən dəmir yolları ilə təkcə neft deyil, həm də sərnişinlərin, Abşeronun mədənlərindən şəhərə və ya əksinə üz tutan minlərlə neftçi və onların ailələrinin daşınmasına başlayıb. 1926-cı ildə isə Bakıda keçmiş SSRİ-də ilk elektrikləşdirilmiş dəmir yolu istifadəyə verilib. Həmin xətt üzrə qatarlar bu gün Dəmiryol Muzeyinin yerləşdiyi binadan Sabunçuya yola düşürdü.

Fotolar 10 gün ərzində Dəmiryol Muzeyində nümayiş etdirildikdən sonra sərgi işini növbəti 10 gündə Sabunçu Dəmiryol Vağzalında davam etdirəcək.

Paylaş:
155

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Siyasət

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

İqtisadiyyat

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dollardan aşağı enib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı enib

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollardan aşağı enib

Son xəbərlər

Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

21 / 10 / 2025, 17:52

İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

21 / 10 / 2025, 17:46

53 nömrəli avtobus marşrutu üzrə müsabiqənin qalibi müəyyən edilib

21 / 10 / 2025, 17:39

Baş Prokurorluq Lalə Ayvazlının iddiaları ilə bağlı açıqlama yayıb

21 / 10 / 2025, 17:36

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

21 / 10 / 2025, 17:02

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

21 / 10 / 2025, 16:52

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

21 / 10 / 2025, 16:51

Azərbaycan və İran nümayəndələri arasında mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə görüş keçirilib

21 / 10 / 2025, 16:38

Milli Məclisin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasında 17 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

21 / 10 / 2025, 16:14

AQTA: Bəzi bölgələrdə müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur

21 / 10 / 2025, 16:07

MEDİA və “Euronews”un birgə təlim proqramı başlayır

21 / 10 / 2025, 15:56

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

21 / 10 / 2025, 15:42

Şöbə müdiri: Dabaq xəstəliyinin qida məhsulları vasitəsilə insanlara keçmə ehtimalı sıfıra yaxındır

21 / 10 / 2025, 15:40

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Azadlıq meydanının qarşısındakı yol təmir olunacaq

21 / 10 / 2025, 15:27

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

21 / 10 / 2025, 15:18

Avqustda Ramiz Mehdiyevlə bağlı kompleks əməliyyat-texniki tədbirlər həyata keçirilib

21 / 10 / 2025, 15:05

Tokayev: Qazaxıstan və Azərbaycan yaxın gələcəkdə ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

21 / 10 / 2025, 14:57

Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib

21 / 10 / 2025, 14:50

Azərbaycan və Qazaxıstan Prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

21 / 10 / 2025, 14:13

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

21 / 10 / 2025, 14:11
Bütün xəbərlər